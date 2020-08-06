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TCMB`den piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerine ilişkin açıklama

06.08.2020 17:09

Son güncelleme : 06.08.2020 17:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını duyurdu.



AA

TCMB tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin  sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite  imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından  izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın  azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.





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