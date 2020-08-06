Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını duyurdu.
TCMB`den piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerine ilişkin açıklama
06.08.2020 17:09
Son güncelleme : 06.08.2020 17:57
AA
TCMB tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi.
Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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