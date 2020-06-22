Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 29 Haziran ve 21 Eylül vadeli iki repo ihalesi açtı.
TCMB`den repo ihaleleri
22.06.2020 11:32
Son güncelleme : 22.06.2020 11:32
AA
TCMB 29 Haziran ve 21 Eylül vadeli iki repo
ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün, 29 Haziran vadeli, 6 milyar lira
tutarlı ve 21 Eylül vadeli, 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.
11:16115.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.507,57
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.132
En Düşük
114.267
11:166,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8578
En Düşük
6,8353
11:167,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,6892
En Düşük
7,6418
11:16385,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.217.249
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|6.826.486
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|80.127.432
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.035.458
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.829.494
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.282.146
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|16.408.501
|% -9,85
|
|VAKBN
|5,44
|1.025.579.294
|% 3,03
|
|GARAN
|8,54
|912.259.243
|% 2,52
|
|HALKB
|6,54
|646.554.308
|% 7,04
|
|THYAO
|12,76
|584.464.433
|% 1,92
|
|AKBNK
|6,13
|400.879.539
|% 2,34
|
|VAKBN
|5,44
|1.025.579.294
|% 3,03
|
|GARAN
|8,54
|912.259.243
|% 2,52
|
|HALKB
|6,54
|646.554.308
|% 7,04
|
|YKBNK
|2,45
|235.431.059
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,88
|169.781.576
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4840
|8,5265
|% 0,67
|
|Frank
|7,1792
|7,2224
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,30
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,70
|
|Tam
|2.566
|2.578
|26,40
|
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
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