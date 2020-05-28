Merkez Bankası`nın Nisan ayında tamamının BOTAŞ`a olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT`lere döviz satışı 496 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
TCMB`nin BOTAŞ`a döviz satışı 496 milyon dolar oldu
28.05.2020 08:45
Son güncelleme : 28.05.2020 08:45
Merkez Bankası verilerine göre, yılın ilk 4 ayında satış miktarı 3 milyar 405 milyon dolara ulaştı.
2019 yılının tamamında satışlar 6 milyar 456 milyon dolar
olmuştu.
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7859
En Düşük
6,7656
18:057,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4840
En Düşük
7,4416
18:05374,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,92
|Açılış
|: 374,29
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
374,62
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2908
|8,3323
|% 0,13
|
|Frank
|6,9772
|7,0193
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8007
|1,8097
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|8,15
|
|Altın Gr.
|374
|374
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.460
|13,40
|
|Tam
|2.501
|2.524
|13,90
|
|Yarım
|1.220
|1.234
|6,80
|
|Çeyrek
|610
|618
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,01
|
|B. Petrol
|34,03
|34,03
|-0,71
|