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TCMB`nin BOTAŞ`a döviz satışı 496 milyon dolar oldu

28.05.2020 08:45

Son güncelleme : 28.05.2020 08:45
Merkez Bankası`nın Nisan ayında tamamının BOTAŞ`a olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT`lere döviz satışı 496 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Merkez Bankası verilerine göre, yılın ilk 4 ayında satış miktarı 3 milyar 405 milyon dolara ulaştı.

2019 yılının tamamında satışlar 6 milyar 456 milyon dolar olmuştu.




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