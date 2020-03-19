Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020`de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TCMB`nin genel kurul toplantısı ertelendi
19.03.2020 13:25
Son güncelleme : 19.03.2020 13:25
AA
TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.
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