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TCMB`nin resmi rezerv varlıkları azaldı

28.05.2020 10:16

Son güncelleme : 28.05.2020 10:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından, Nisan 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler  ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla  yüzde 6,3 azalışla 86,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde  15,5 azalışla 50,1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar  yüzde 10,8 artışla 34,8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez  Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler  ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) nisanda bir önceki aya göre yüzde  0,6 azalarak 22,3 milyar dolara düştü. Bu tutarın 17,3 milyar doları anapara, 5  milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik  bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın  yükümlülükleri 37,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın  17,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın  cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler  nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 30,2 milyar dolar oldu.




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