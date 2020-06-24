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Telekomünikasyon sektörünün enflasyondan arındırılmış gelirleri açıklandı

24.06.2020 13:49

Son güncelleme : 24.06.2020 13:49
Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği`nin (TELKODER) elektronik haberleşme sektörüne yönelik 2019 yılı değerlendirme raporuna göre, telekomünikasyon sektörünün enflasyondan arındırılmış gelirleri 2019 yılı sonunda 15,1 milyar TL oldu.



AA

TELKODER tarafından düzenlenen online toplantıda elektronik haberleşme  sektörüne yönelik 2019 yılı değerlendirme raporu yayınladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu,  Borsa İstanbul gibi kuruluşların resmi verileri kullanılarak hazırlanan raporda,  telekomünikasyon sektörünün enflasyondan arındırılmış gelirlerinin 2019 yılı  sonunda 15,1 milyar TL olduğu belirtildi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, toplantıda  yaptığı konuşmada, salgın sürecinde uzaktan çalışma ve eğitim yöntemlerinin  yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte fiber altyapının da öneminin bir kez daha  ortaya çıktığını belirterek, "Artan veri trafiği de göz önüne alındığında fiber  altyapımızı güçlendirmemiz şart. Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen çok  sayıda işletmecimiz bulunuyor. Fiber altyapının hızla ve yaygın olarak tüm ülkede  tesis edilmesi için konunun bir devlet politikası olarak ele alınması gerekiyor."  dedi.

Yatırım yapmak isteyen işletmecilerin önünün açılması gerektiğini dile  getiren Teberci, şunları kaydetti:

"Fiber kablo döşemek isteyen işletmecilerden istenen yüksek ücretler  yeniden ele alınmalı, altyapı sadece birkaç firmanın inisiyatifine bırakılmamalı  ve belediyelerin bugüne kadar yapmış oldukları fiber altyapı diğer işletmecilerin  de kullanımına açılmalı.

Bu adımların atılması halinde ülkemizin fiber altyapı konusunda OECD  ülkeleriyle eşit bir düzeye geleceğinden hatta daha ileri bir yatırım  yapacağımızdan şüphemiz yok. Önümüzdeki süreçte bu çözümlerin kamu kurum ve  kuruluşları başta olmak üzere sahiplenilmesi ve özel sektör eliyle tüm ülke  çapında hızla ve yaygın olarak fiber altyapı şebekesinin tesisinin sağlanmasını  temenni ediyoruz."

"YÜKLEME HIZLARINDAKİ ARTIŞ KALICI HALE GETİRİLMELİ"

Teberci, salgın sonrasında telekomünikasyon sektörünün istenen şekilde  gelişmesi için; salgın sürecinde tahsilat konusunda sıkıntılar yaşayan  işletmecilerin rahatlatılmasına yönelik işletmecilerin mali açıdan  yükümlülüklerinin ötelenmesi veya taksitlendirilmesinin gündeme alınmasının  faydalı olacağını aktararak, "Bu süreçte artan internet kullanımı sebebiyle daha  hızlı upload (yükleme) ihtiyacı da ortaya çıktı. Bu noktada, üyelerimiz  öncülüğünde yükleme hızları arttı, bu çalışmaların ardından ana hizmet sağlayıcı  olan Türk Telekom ve cep telefonu işletmecileri de yükleme hızlarında artışlar  yaptılar. Bu artışların kalıcı hale getirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde  bulundu.

Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllardır talep ettikleri dijital  aboneliklere yönelik çalışmaların da   bu süreçte kamu otoriteleri tarafından ele  alındığını ve konuyla ilgili kanun teklifinin meclis gündemine alınacağını  hatırlatan Teberci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzü düzenleyen kanunun maddelerinde dijital abonelik  işlemlerini yapılabilmesinin önünü açan değişiklik teklifini sektörün gelişimi  açısında olumlu karşılamakla birlikte maddelerde bazı iyileştirmeler yapılarak  daha kapsayıcı hale getirilebileceğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz salgın  süreci de dikkate alındığında abonelik sözleşmelerinin müşterilerin evlerinden  çıkmadan, uzaktan, mesafeli olarak veya temassız bir şekilde akdedilmesine  yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşıyor.

Abonelik başlangıcı, numara taşıma ve abonelik feshi işlemlerinin de  yapılacak düzenlemeyle dijital ortamda başlayıp dijital ortamda biteceğine  yönelik bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Uygulaması kolay ve amaca uygun bir  yöntemle bu düzenlemenin hayata geçmesi sektörümüzde dijitalleşme adına çok  önemli bir başarı olacaktır."

"SEKTÖRÜN GELİRLERİNİN ARTMASI İÇİN REKABET TAM OLARAK SAĞLANMALI"

Teberci, telekomünikasyon sektöründe gelirlerin artması için rekabetin  tam olarak sağlanması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rekabet herhangi bir sektörde veya hizmet alanında şirketlerin  sundukları hizmeti hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyata sunmalarını teşvik  edecek itici bir güç. Bir alanda rekabet varsa hem şirketler hem devlet hem de  vatandaş memnun olabilir.

Şirketler pay alabilecekleri bir alanda hizmet sunduğu için,  tüketiciler daha çeşitli, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler alabildiği için,  devlet ise sektörün çok fazla müdahaleye ihtiyaç duymadan rekabetten aldığı güç  ile büyümeyi sağlayarak ekonomiye katkıda bulunabildiği için memnun kalabilir.  Sektörü büyütebilmek için öncelikle gerek kamu tarafı gerekse şirketler bu durumu  kabul etmeli."




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