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Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

18.05.2020 13:14

Son güncelleme : 18.05.2020 13:14
Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız verdi. Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi eğitim uygulamaları ve Facebook ile KOBİ`lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hayata geçiren Bakanlık, Amazon Türkiye ile de dijital eğitim alanında iş birliğine gitti.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesinin ortaklaşa hayata geçirdiği  KOBİ’lere yönelik "BiTıkla Avrupa" online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin  artırılması için Bakanlık da eğitimleriyle katkı sunacak.

KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye  genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz düzenlenecek eğitim  seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi  amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin  satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programlarıyla da  Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

KOBİ'LERİN YANINDAYIZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  Kovid-19 salgınının etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya  başladığına dikkati çekerek, Bakanlığının dijitalleşme anlamında çok önemli  projelere ve eğitim programlarına imza attığını ifade etti.

KOBİ'lerin dijitalleşmelerine yardımcı olmaya ve ihracat  kapasitelerini artırmaya devam etmek adına Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığına  işaret eden Pekcan,  söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat  alanında küçük girişimcilere yol göstermek için önemli rol oynayacağını  belirtti.

Pekcan, Bakanlığın KOBİ’lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden  ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler,  animasyonlar, videolarla aktardığını kaydederek, bunun yanı sıra KOBİ’lerin  e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online  satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme  kuruluşlarıyla "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını  başlattıklarını bildirdi.

Girişimcilere "tek tek dokunmaya" ve KOBİ’lere,  küresel arenada  rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Pekcan,  "Kovid-19 pandemisi nedeniyle hızla  değişen dinamik ortamda, Bakanlığımız  KOBİ’lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm  çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.




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