Ticaret Bakanlığı, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" iddiasında bulunan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Ticaret Bakanlığı uyardı! Kredi kartı...
13.04.2020 16:19
Son güncelleme : 13.04.2020 16:43
AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda özellikle sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanarak "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde bazı paylaşımlar yapanların tespit edildiği bildirildi.
Tüketicilerin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla bu bilgilendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, bu kanuna dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesinin, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı hususlarını düzenlediği aktarıldı.
"DOLANDIRICILIĞA KARŞI DİKKAT"
Ayrıca, kredi kartı yıllık üyelik ücretinin, tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş tarafından talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimizle yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için 'tüketici hakem heyetleri'ne, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de 'tüketici mahkemeleri'ne başvurabilir."
16:2797.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 643,05
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:276,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0943
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:277,4113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0961
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:27369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,96
|Açılış
|: 369,44
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,73
|296.045.255
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|13.480.646
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.791.810
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,42
|36.321.017
|% -8,49
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.779.949
|% -5,63
|
|THYAO
|10,26
|1.435.824.110
|% 4,69
|
|GARAN
|8,61
|841.849.141
|% -0,23
|
|PGSUS
|56,00
|768.138.178
|% 9,91
|
|ASELS
|25,14
|407.911.392
|% 0,16
|
|GSRAY
|2,64
|358.263.939
|% 3,94
|
|YKBNK
|2,05
|302.952.948
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|144.064.166
|% 9,57
|
|THYAO
|10,26
|1.435.824.110
|% 4,69
|
|GSRAY
|2,64
|358.263.939
|% 3,94
|
|ODAS
|1,49
|152.270.430
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4591
|8,5015
|% 1,73
|
|Frank
|6,9921
|7,0343
|% 1,25
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|4,95
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.361
|2.416
|36,50
|
|Tam
|2.426
|2.486
|41,30
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,30
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:43ATLAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 450, 741 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 478, 89 artarak (% 0.42 ) 115, 718
-
16:42XU100
Endeks 97, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 8, 669.00 milyon TL de
-
16:42ODAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 612, 519 adet işlem
-
16:41YUNSA
Yüzde 4.01 oranında artışla 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 722, 694 adet işlem