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Ticaret Bakanlığı uyardı! Kredi kartı...

13.04.2020 16:19

Son güncelleme : 13.04.2020 16:43
Ticaret Bakanlığı, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" iddiasında bulunan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda özellikle sosyal medya  hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanarak  "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için  yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde bazı paylaşımlar yapanların tespit edildiği  bildirildi.

Tüketicilerin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları  amacıyla bu bilgilendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik  aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma  zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kanuna dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren "Finansal Tüketicilerden  Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesinin,  kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar  ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi  borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği,  kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı  müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı hususlarını düzenlediği aktarıldı.

"DOLANDIRICILIĞA KARŞI DİKKAT"

Ayrıca, kredi kartı yıllık üyelik ücretinin, tüketiciden alınabilecek  ücretler arasında sayıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı  alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının  iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi,  vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.  Kart çıkaran kuruluş tarafından talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak  alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimizle yapılan  anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık  oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran  kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın  çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan  uyuşmazlıklar için 'tüketici hakem heyetleri'ne, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar  için de 'tüketici mahkemeleri'ne başvurabilir."






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