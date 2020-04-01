GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ticaret Bakanlığı`nın dış ticaret ve iç piyasa denetçilerine tek çatı

01.04.2020 09:38

Son güncelleme : 01.04.2020 09:38
Ticaret Bakanlığı, dış ticarete konu olan ürünlerin kalite ve güvenliğini denetleyen kadrolar ile bakanlığın sorumluğundaki ürünleri iç piyasada denetleyen personelini "Ticaret Denetmeni" unvanıyla tek çatı altında birleştirdi.



AA

Tüketiciler tarafından günlük hayatta sıklıkla kullanılan birçok ürüne yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini yürüten Bakanlık, bu kapsamda teknik düzenlemelere aykırı olan veya güvenli olmayan ürünleri üreten veya ithal  eden firmaların tespit edilmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Bu firmalar hakkında ilgili kanunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanıyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi ile sonrasında uygulanacak idari  yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla önceki yönetmelik  yürürlükten kaldırılarak, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle mülga Ekonomi Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen  "Ürün Denetmeni" unvanı ile mülga "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" bünyesinde görev  yapan "Gümrük ve Ticaret Denetmeni" unvanı lağvedilerek tüm denetmenler "Ticaret  Denetmeni" unvanı altında birleştirildi.

Böylelikle dış ticarete konu olan ürünlerin kalite ve güvenliğini  denetleyen kadrolar ile bakanlığın sorumluğundaki ürünleri iç piyasada denetleyen  denetmenler tek çatı altında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri  bünyesindeki Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğünde toplandı.

Söz konusu birleşme iç piyasada elde edilen tecrübenin ithalat  denetimlerine aktarılarak daha yerinde denetimler yapılmasına olanak vermekle  beraber ithal edilen ürünlerin de iç piyasada takibine imkan tanıdı.

Bu sayede denetimlerin hızlı, etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi imkanı oluştu.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENJSA 6,78 61.465.466 % 15,86  
SAHOL 7,49 85.140.548 % 5,45  
PRKME 2,81 2.271.628 % 0,00  
OZGYO 1,09 35.667.997 % 0,00  
PEGYO 0,67 14.008.616 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1699 8,2108 % -0,23  
Frank 6,8604 6,9017 % 0,09  
Riyal 1,7545 1,7633 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 10,20  
Altın Gr. 338 339 2,79  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 14,02 0,01  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 25,32 25,32 -1,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru