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TİM Başkanı Gülle, ihracatçılara sağlanan yeni desteği değerlendirdi

27.05.2020 15:58

Son güncelleme : 27.05.2020 16:42
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara sağlanan yeni desteğe ilişkin, "İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yazılı açıklamasında, firmaların e-ticaret sitelerine  üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar  düzenlenmesini destek kapsamına alan "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin  Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

İsmail Gülle, şirketlerin uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik  giderlerinin yüzde 60 ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL’ye kadar ve sanal  fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderlerin yüzde  50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleneceğini dile getirdi.

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği  kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair de genelgede  belirtilen giderlere, yüzde 50 ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek  verileceğini aktaran Gülle, "İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin  hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a TİM adına  teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve  ihracatçı firmalarımızın uğradığı pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci  atlatmak en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

"SANAL TİCARET HEYETLERİNİN İKİNCİSİ KENYA’YA DÜZENLENDİ"

TİM olarak bünyelerinde kurdukları sanal fuarlar ve ticaret heyetleri  komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır bu konuda yoğun bir şekilde çalıştıklarını  belirten Gülle, şunları kaydetti: 

"Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı  firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret  Bakanlığımızın koordinasyonu ile sanal ticaret heyetlerimize başladık. Sanal  fuarlara da temmuz-ağustos ayında başlayacağız. Bu kapsamda ilk ticaret  heyetimizi 13-15 Mayıs’ta Özbekistan ile gerçekleştirdik. Bugünde Kenya ile sanal  ticaret heyetimizi düzenledik. Yıl içinde aralarında Hindistan, Güney Kore,  Pakistan, Nijerya, Kazakistan, Almanya, Bulgaristan, İngiltere’nin de olduğu 28  ülkeye ticaret heyetlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte, klasik  pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret  sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet  ediyoruz."  




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