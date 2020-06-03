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TKYB`den işletmelere 316 milyon euroluk destek

03.06.2020 13:30

Son güncelleme : 03.06.2020 13:30
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası`ndan işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen işletmelere, kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 316 milyon euroluk destek sağladı.



AA

TKYB açıklamasına göre, Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına  yönelik olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası arasında  kredi anlaşması imzalandı.

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ve Dünya Bankası Türkiye Ülke  Direktörü Auguste Tano Kouame tarafından imzalanan ve hazine garantörlüğünde  toplamda 316 milyon avroluk kredi kullandırımını içeren Kayıtlı İstihdamın  Artırılması Projesi, iki bankanın birlikte belirlediği 24 ilde faaliyet gösteren  firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Projeyle, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör  işletmelerine finansal kaynağa ve becerilere erişim imkanı sağlanması ve kayıtlı  istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyaca ekonomik olarak zorluklar yaşanılan bu  dönemde istihdamı artırmaya yönelik kaynağın sürdürülebilir ekonomik büyüme için  önemli olduğunu belirterek, kredinin bir kısmını büyük işletmelere, bir kısmını  da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ'lere kullandıracaklarını kaydetti.

Kredi kullandırımında bankanın, Dünya Bankası standartlarına uyumlu  Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin esas alınacağını aktaran Öztop, "Kayıtlı  İstihdamın Artırılması Projesi’nde hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı  finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacağız. Krediyi  kullanacak müşterilerin yönetim becerilerini ve krediyi kullandıracak  kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla danışmanlıklar  sunacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame de Dünya  Bankası olarak, TKYB ile belirlenen illerde faaliyet gösteren firmaların  Türkiye'de istihdam yaratma koşullarını geliştirecek olan Kayıtlı İstihdamın  Arttırılması Projesine destek vermekten son derece memnun olduklarını ve projenin  hedeflenilen bölgelerde tüm vatandaşlara ve Türkiye ekonomisine katkı  sağlayacağını ifade etti.




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