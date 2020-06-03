Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası`ndan işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen işletmelere, kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 316 milyon euroluk destek sağladı.
TKYB`den işletmelere 316 milyon euroluk destek
03.06.2020 13:30
Son güncelleme : 03.06.2020 13:30
AA
TKYB açıklamasına göre, Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması imzalandı.
TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame tarafından imzalanan ve hazine garantörlüğünde toplamda 316 milyon avroluk kredi kullandırımını içeren Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi, iki bankanın birlikte belirlediği 24 ilde faaliyet gösteren firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.
Projeyle, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör işletmelerine finansal kaynağa ve becerilere erişim imkanı sağlanması ve kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyaca ekonomik olarak zorluklar yaşanılan bu dönemde istihdamı artırmaya yönelik kaynağın sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemli olduğunu belirterek, kredinin bir kısmını büyük işletmelere, bir kısmını da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ'lere kullandıracaklarını kaydetti.
Kredi kullandırımında bankanın, Dünya Bankası standartlarına uyumlu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin esas alınacağını aktaran Öztop, "Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi’nde hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacağız. Krediyi kullanacak müşterilerin yönetim becerilerini ve krediyi kullandıracak kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla danışmanlıklar sunacağız." ifadelerini kullandı.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame de Dünya Bankası olarak, TKYB ile belirlenen illerde faaliyet gösteren firmaların Türkiye'de istihdam yaratma koşullarını geliştirecek olan Kayıtlı İstihdamın Arttırılması Projesine destek vermekten son derece memnun olduklarını ve projenin hedeflenilen bölgelerde tüm vatandaşlara ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.
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