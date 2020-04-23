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TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı

23.04.2020 09:06

Son güncelleme : 23.04.2020 09:06
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini 1 Temmuz`a kadar uzattı.



AA

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de etkili olan yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik  sürelerinin yeniden uzatılması kararı aldı.

Bu kapsamda mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında sona erecek olan  sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Nisan, mayıs ve haziranda ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu  başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları  devam edecek.






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