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`Toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor`

30.04.2020 17:44

Son güncelleme : 30.04.2020 17:44
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının Euro Bölgesi`nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor" dedi.



AA

Lagarde, bankanın bu yılın üçüncü Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için hükümetler tarafından  alınan tedbirlerin ekonomik faaliyeti durdurduğunu belirten Lagarde, salgın için  ECB'nin aldığı önlemlerin Avro Bölgesi'nin finans sisteminde likidite koşullarını  destekleyeceğini ifade etti.

Lagarde, son verilerin Avro Bölgesi'ndeki ekonomilerde "daha önce  görülmemiş" bir küçülmeye işaret ettiğini aktararak, "Bankanın yetkisi  dahilindeki gerekli olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Para politikasının tüm üye  ülkelere aktarıldığından emin olacağız." dedi.

Bu yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik daralmanın yüzde 5 ila yüzde 12  arasında değişeceğini belirten Lagarde, salgının etkisinin yılın ikinci  çeyreğinde daha "ağır" olacağını vurguladı.

"PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI GELECEK YILA UZATILABİLİR"

Christine Lagarde, Kovid-19 salgınının Euro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki  toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor." dedi.

Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) gelecek yıla  uzatılabileceğini ve buna icra kurulunun karar vereceğini bildiren Lagarde, "En  iyi aracımız PEPP. Bunu ve diğer politika araçlarına yerleştirilen esnekliği tam  olarak kullanacağız. PEPP'te her türlü değişikliğe hazırız." diye konuştu.

Lagarde, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin daha az etkilendiğini  ifade ederek, enflasyonun gelecek aylarda önemli ölçüde düşeceğini kaydetti.

Kovid-19 pandemisinin seyri konusunda bir netlik olmadığını vurgulayan  Lagarde, ekonomik durumu sürekli gözlemlediklerini söyledi.

Lagarde, bankaların daha fazla kredi vermeleri için Uzun Vadeli  Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını gevşettiklerini, banka dışı  kurumlara kredi kapılarını kapatmadıklarını da sözlerine ekledi.

ECB, yılın üçüncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda  faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Avro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman  operasyonu açıkladı.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.





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