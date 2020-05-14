GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Toplam ciro endeksi arttı

14.05.2020 10:38

Son güncelleme : 14.05.2020 10:38
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endekslerini  açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi martta yıllık yüzde 5,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, martta yıllık sanayi  sektörü ciro endeksi yüzde 5,2, ticaret ciro endeksi yüzde 11,5 artarken, inşaat  ciro endeksi yüzde 21,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 azaldı.

TOPLAM CİRO AYLIK AZALIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de martta aylık bazda yüzde 9 azalış  gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında martta aylık sanayi  sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 16,2, ticaret ciro  endeksi yüzde 7,5, hizmet ciro endeksi yüzde 17,1 azaldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:22100.078
Değişim :  -0,08% |  -81,62
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.380 En Düşük
99.820
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EPLAS 15,73 37.264 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 127.083 % 10,00  
MEGAP 5,06 3.276.421 % 10,00  
MEGAP 5,06 3.276.421 % 10,00  
UMPAS 0,88 78.364 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4753 8,5178 % -0,41  
Frank 7,1332 7,1761 % -0,17  
Riyal 1,8494 1,8587 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -0,37  
Altın Gr. 385 385 -0,62  
Cumhuriyet 2.474 2.514 -4,10  
Tam 2.546 2.580 -4,10  
Yarım 1.243 1.261 -2,00  
Çeyrek 621 631 -1,00  
Gümüş.Ons 15,54 15,57 -0,02  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 -0,01  
B. Petrol 29,88 29,88 0,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru