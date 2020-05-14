Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi.
Toplam ciro endeksi arttı
14.05.2020 10:38
Son güncelleme : 14.05.2020 10:38
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi martta yıllık yüzde 5,2 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, martta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,2, ticaret ciro endeksi yüzde 11,5 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 21,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 azaldı.
TOPLAM CİRO AYLIK AZALIŞ GÖSTERDİ
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de martta aylık bazda yüzde 9 azalış gösterdi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında martta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 16,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,5, hizmet ciro endeksi yüzde 17,1 azaldı.
10:22100.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -81,62
|Açılış
|: 100.008
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|Önceki Kapanış
|: 100.159
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100.380
En Düşük
99.820
10:226,9687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
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10:227,5411
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|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 7,0520
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 384,67
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|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|114.774
|% -6,01
|
|GEDIK
|17,80
|187.964
|% -5,07
|
|ASELS
|29,16
|165.934.166
|% 1,74
|
|GARAN
|7,83
|107.647.180
|% -0,89
|
|ECILC
|6,49
|107.546.508
|% 8,89
|
|TTKOM
|7,54
|75.721.066
|% 0,13
|
|KOZAA
|12,60
|60.222.947
|% 1,29
|
|YGYO
|0,64
|13.198.250
|% 8,47
|
|ECILC
|6,49
|107.546.508
|% 8,89
|
|TSKB
|1,02
|17.115.284
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,46
|34.045.499
|% 0,82
|
|GARAN
|7,83
|107.647.180
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4753
|8,5178
|% -0,41
|
|Frank
|7,1332
|7,1761
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.514
|-4,10
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-4,10
|
|Yarım
|1.243
|1.261
|-2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|0,69
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