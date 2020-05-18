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Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı

18.05.2020 09:46

Son güncelleme : 18.05.2020 10:35
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler mart ayında 3 trilyon 23 milyar lira, bireysel krediler 659 milyar lira oldu.



AA

TBB Risk Merkezi'nin "Mart 2020 Bülteni" yayımlandı. Buna göre, üye  kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ilk çeyrek sonunda, geçen  yılın aynı dönemi kıyasla yüzde 14 artarak 3 trilyon 23 milyar liraya ulaştı.  Kredi stokundaki artış hızı ivme kazandı.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 925 milyar lirası bankalar, 49 milyar  lirası finansal kiralama şirketleri, 27 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22  milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar mart ayı itibarıyla 183 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti. Bu alacakların 174 milyar lirası bankalara, 5 milyar  lirası  finansal kiralama şirketlerine, 2,6 milyar lirası  faktoring şirketlerine  ve 2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı martta geçen yılın  aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 5,7 olurken, 2020 yılı başında başlayan  gerileme devam etti.

TİCARİ KREDİLER 2,4 TRİLYON LİRA

Ticari krediler mart ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde  12 artarak 2 trilyon 364 milyar lira oldu.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek payı aldı. Payı  yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret,  inşaat ve enerji olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde  11,1'le inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,1'le turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 659 MİLYAR LİRA

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan  bireysel krediler mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak  659 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 45'ini ihtiyaç kredileri, yüzde  33'ünü konut kredileri, yüzde 18'ini kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt  kredileri oluşturdu.

Aynı dönemde, bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı 0,4  puan düşerek yüzde 3,7'ye geriledi.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir  yılda 1,2 milyon kişi artarak 32,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi  ise 21 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

114 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Mart ayında 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 92 bin kişi ilk  defa kredi kartı kullandı. Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 74 bin  olurken, 32 bin kişi ise ilk defa konut kredisi aldı.

Bu dönemde iller arasında en yüksek bireysel kredi bakiyesi  İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 202 milyar lira, Ankara'da 64 milyar lira ve  İzmir'de 45 milyar lira bireysel kredi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 58'le son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan  il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi  en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin şeklinde sıralandı.




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