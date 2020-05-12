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Toyota faaliyet karı beklentisini açıkladı

12.05.2020 10:40

Son güncelleme : 12.05.2020 10:40
Toyota Motor, grubun 2020 mali yılı için faaliyet karı seviyesinde yüzde 79 kayıp beklediğini açıkladı.



AA

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya’nın en yüksek hacimli otomobil  üreticisi Toyota, 2020 mali yılı için net kar tahminini duyurmadı. Şirket, bununla birlikte, söz konusu dönemde grubun faaliyet karı düzeyinin ise yüzde 79  kayıpla 500 milyar yene (4,65 milyar dolara) düşeceğini bildirdi.

Kar projeksiyonuna alt kuruluşları, mini araç üreticisi Daihatsu ve  kamyonet üreticisi Hino’nun satışlarını da dahil eden Toyota, bu yıl yüzde 14  düşüşle dünyada 8,9 milyon araç satışı tahmin ettiğini kaydetti.

Öte yandan düzenlediği basın toplantısında konuşan Toyota Mali İşler  Direktörü Kon Kenta, araç satışlarının nisan ayından sonra kademeli olarak önceki  yılın aynı ayı seviyesinin yakalayacağı mali öngörüleriyle hareket edildiğini  söyledi.

Kon, "Geleceği görmek zor ve durum bölgeden bölgeye değişiyor. Toparlanma sürecinin ne zamana denk geleceğini herhangi bir kıstasa göre tespit  edemiyoruz." dedi.




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