TÜİK Başkanlığı`na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı













AA

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığı'na vekaleten getirildi.