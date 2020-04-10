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Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine corona ertelemesi

10.04.2020 09:37

Son güncelleme : 10.04.2020 09:37
Ticaret Bakanlığı, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle hak kayıplarının oluşmaması için tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine yönelik düzenlemeye gitti.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin, tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmaması amaçlandı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle toplantıların ve bazı sürelerin  durdurulması yönünde düzenleme yapıldı. Buna göre, tüketici hakem heyetleri  tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen,  bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan ve tüketici hakem heyetleri  kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan  dönemi için durduruldu.

Belirtilen tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma müddetine dahil  edildi. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantıları da 30 Nisan'a kadar  ertelendi.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için  verilen mühletin bitimine, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla 15 gün ve  daha az kalmışsa söz konusu süreler 1 Mayıs'tan başlamak üzere 15 gün uzamış  sayıldı.

Öte yandan, yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için  tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini  elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)  aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletebilecek. Tüketici hakem  heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama  yükümlülüğü devam ediyor.






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