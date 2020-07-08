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Tüpraş Sürdürülebilirlik Raporu`nu yayımladı

08.07.2020 15:06

Son güncelleme : 08.07.2020 15:12
Sürdürülebilirliği tedarik zincirinden, satış sonrası operasyonlarına kadar tüm süreçlerine entegre eden Tüpraş, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu`nu yayımladı.



AA

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  şirket, düzenli yayımladığı raporlarla faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve  çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı,  inovasyon ve dijitalleşme merkezli uygulamalarını paydaşlarına sunuyor.

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan rapor, Tüpraş'ın  gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel  ekonomiye katkısını ortaya koyuyor.

"PANDEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim  Yelmenoğlu, sürdürülebilirlik temelli üretim politikaları ve kurumsal sorumluluk  anlayışlarıyla dünyada yaşanan bu zorlu döneme rağmen, ülkenin enerji ihtiyacını  kesintisiz karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu bilinçle 2008 yılından beri geliştirmekte oldukları  sürdürülebilirlik anlayışlarının merkezine Birlemiş Milletler Sürdürülebilir  Kalkınma Amaçları'nı koyduklarını vurgulayan Yelmenoğlu, "Bir süredir dünyayı  sarsan pandemi, sürdürülebilirlik bakış açısını gerek kurumsal gerekse bireysel  olarak daha çok gündemimize almamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor."  ifadelerini kullandı.

Yelmenoğlu, her koşul altında faaliyetlerini aralıksız devam  ettirirken; sürdürülebilirliği tedarik zincirlerinden satış sonrası  operasyonlarına kadar tüm süreçlere entegre etmek için çalıştıklarını  vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüpraş, her dönem en değerli sermayesi olarak gördüğü çalışanlarına  sunduğu emniyetli çalışma ortamını geliştirmeye ve geleceğin nitelikli iş gücünü  yetiştirmeye hiç ara vermeden devam ediyor. Rafinaj gibi erkek egemen görülen bir  sektörde uzun yıllardır eşitlikçi ve kapsayıcı iş ortamı oluşturmanın destekçisi  ve takipçisi olduk. 2019 yılında bu yaklaşımımızı destekleyen uygulamalarımız  paralelinde ülkemiz rafineri sektöründe ilk kez kadın saha operatörleri ve  teknisyenlerini aramıza kattık."

TÜPRAŞ'IN 2019 YILINDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

Öte yandan açıklamaya göre, 2019 yılında 268 milyon lira tutarında  çevre yönetimi ve yatırım harcaması yapıldı.

Enerji tasarrufu projeleri ve modernizasyon çalışmalarının sonucu  olarak, 2018 yılında 99,1 olan enerji yoğunluk endeksi 2019 yılında 98,4'e  düşürüldü.

Su ihtiyacının geri kazanımdan karşılama oranı yüzde 41 olarak  gerçekleşirken, işlenen ham petrol başına su tüketimini, 0,6 m3/tona düşürüldü.

Atık yönetimi anlamında, öncelikle atık miktarının azaltılması, oluşan  atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması amaçlanarak, döngüsel  ekonomiye katkı sağlandı.

AR-GE ÇALIŞMALARINA 43,5 MİLYON LİRA AKTARILDI

Şirket, 2019'da gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarına toplam 43,5  milyon lira aktardı.

Tüpraş Ar-Ge Merkezinin hayata geçirdiği 12 Avrupa Ufuk 2020  projesiyle toplam 6 milyon avro destek almaya hak kazanıldı.

İnovasyon çalışmaları kapsamında dünyada gelişen yeni teknoloji ve iş  modelleri değerlendirilerek, operasyonlarda bu yeniliklere uygulama alanı  yaratıldı.

İLK HİBRİT LOKOMOTİFLERİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Tüpraş, 2019 yılında yüzde 80'e ulaşan yerel satın alma oranı ile  ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) deniz yakıtlarındaki sülfür  oranının yüzde 0,5'ten az olması kuralına uyum çerçevesinde, 3 tankere scrubber  yatırımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk hibrit lokomotifleri için anlaşmaya varıldı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Yeni, nesillerin teknolojiye erişimini artırmak hedefiyle Milli Eğitim  Bakanlığı iş birliğiyle "Enerjimiz Geleceğe; Kodluyorum, Modelliyorum,  Üretiyorum" projesi hayata geçirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında toplumda farkındalığı artırmak  hedefiyle "Eşitlik İçin Enerjimiz Bitmez" sloganıyla Birleşmiş Milletler Kadın  Birimi (UN Women) HeForShe hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile başlatılan iş  birliği hız kesmeden devam etti.




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