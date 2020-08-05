Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türk Eximbank`tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması

05.08.2020 11:10

Son güncelleme : 05.08.2020 11:21
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi.



AA

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi  ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve iş birliklerinin önem kazandığını  belirterek,  Türk Eximbank’ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk  firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere  reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkati  çekti.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl  temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk  Eximbank’ın  Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa  edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet  ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını aktardı.

Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek  kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş  birliğine gittiğini belirterek,  şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla iş birliğine  odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks  Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir  süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür nedeniyle  posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların  üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden  yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte  finansman desteği sağlanacak."

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

İhracat kredi kuruluşları tarafından sıklıkla benimsenen bir risk  paylaşım modeli olan reasürans mekanizmasıyla işlem bazında belirlenecek lider  ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında tek dokümantasyon ve finansman  koşulları ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirten  Pekcan, "Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi  ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son  dönemde önemli aşama kaydedildi.  Bankamız, yurt dışındaki muhataplarıyla  gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının uygun  maliyetlerle finansman kaynaklarına erişimlerini artırarak daha rekabetçi  olmalarına katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eximbank’ın anlaşma imzaladığı, 1922 yılında dünyanın 3'üncü  ihracat destek kuruluşu olarak kurulan EKF,  geçen yıl 2,7 milyar dolar tutarında  resmi destekli orta-uzun vadeli sigorta/garanti desteği sağlayarak dünyada  14'üncü sırada yer almıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:051.088
Değişim :  0,09% |  0,96
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 21,86 1.708.471 % 9,96  
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
OYAYO 6,58 5.994.803 % 9,85  
BRMEN 2,15 1.045.184 % 9,69  
CRDFA 5,30 13.832.154 % 8,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1408 9,1867 % 1,90  
Frank 7,6462 7,6922 % 1,86  
Riyal 1,8606 1,8699 % 1,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.034 2.035 15,00  
Altın Gr. 458 458 10,83  
Cumhuriyet 2.992 3.042 58,00  
Tam 3.082 3.131 59,80  
Yarım 1.496 1.526 29,10  
Çeyrek 750 765 14,60  
Gümüş.Ons 26,52 26,55 0,53  
Gümüş Gr. 5,97 5,97 0,21  
B. Petrol 44,66 44,66 0,23  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru