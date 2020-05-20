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Türk Hava Yolları 87 yaşında

20.05.2020 10:24

Son güncelleme : 20.05.2020 10:44
Türkiye`nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, bugün 360 uçaklık modern filosu ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla, gökyüzündeki 87. yılını kutluyor.



AA

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı  bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık  filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve  127 ülkeyi kapsayan uçuş ağına ulaştı.

Operasyonlarına ilk olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla  İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY,  1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının  temellerini attı.

Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte bayrak  taşıyıcı, ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında  gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş,  toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. THY, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951  yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti.  1960'lı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurt dışı  operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan bayrak taşıyıcı, henüz o  yıllarda Avrupa’da adından söz ettirmeyi başardı.

Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlamasıyla birlikte  THY'nin başarı yolculuğu da hız kazandı. Kuruluşunun 50. yılı olan 1983'te, 30  uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş  gerçekleştiren THY,  bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo  taşıyarak tamamladı. Yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren  şirket, her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu "Skylife" dergisini de ilk kez 1983  yılında "THY Magazin" adıyla yayınladı.

Küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine  THY, 2000’li yılların ilk döneminde yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen  filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Bayrak taşıyıcı, bu değişim  sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı,  kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve  uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna  geldi.

HAVACILIK TARİHİNİN EN ZORLU YILI: 2020

Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar  genişleten, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıyan THY,  87. kuruluş  yılını yerde kutluyor. THY'nin büyük hedefleri gerçekleştirmek ve yeni rekorlar  kırmak için başladığı 2020 yılı, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip  corona virüs salgını nedeniyle havacılık tarihinin en zorlu senesine dönüştü. Tüm  dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticari yolcu uçuşları durma noktasına geldi.

Corona virüs salgını sürecinde diğer ülkelere nazaran daha başarılı bir  süreç geçiren Türkiye'nin bu başarısında THY'nin da önemi katkısı oldu. İş,  eğitim ya da tatil amacıyla yurt dışında bulunan ve uçuşların durması sonrası  bulundukları ülkede mahsur kalan on binlerce vatandaş, THY'nin tahliye uçuşlar  ile yurda getirildi.

Öte yandan hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo, uluslararası gıda ve  medikal ürün/ilaç zincirine katkı sağlayan önemli uçuşlar gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ihtiyaç sahibi ülkelere  gönderdiği birçok yardım malzemesini de yine Turkish Cargo taşıdı.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLAR BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi  Başkanı İlker Aycı, bundan 87 yıl önce yola çıktıklarında gökyüzünde yalnızca 23  misafirlerini ağırlayabilecekleri 5 uçaklarının olduğunu anımsattı.

Bugün dünyanın en köklü, en iyi hava yolu şirketleri arasında  olduklarının altını çizen Aycı, şunları kaydetti:

"Her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz  bir kapasiteye sahibiz. THY'nin yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında  taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette  87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en  çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur  yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice  fırtınalı günler yaşadık, nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü  şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey  öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi  bir konumda olacağız."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki hesabından, şu  paylaşımda bulundu:

"Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle  kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci  atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü  dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek."




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