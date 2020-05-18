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Türk müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntısına Türk Eximbank çare olacak

18.05.2020 11:35

Son güncelleme : 18.05.2020 11:35
Türk Müteahhitler Birliğinin (TMB) uzun süredir dile getirdiği "Eximbank teminat mektubu versin" talebi karşılık bulurken, banka müteahhitlere yurt dışındaki projeleri için büyük önem arz eden teminat mektubu sağlanması konusunda pilot uygulamaya hazırlanıyor.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen hafta TMB Başkanı Mithat Yenigün ve yönetim kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti.

Açılış konuşmasında Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomi ve müteahhitlik sektörüne etkilerine, bu etkilerin en aza indirilmesine  yönelik Bakanlığın aldığı tedbirlere dikkati çekmiş, toplantı daha sonra basına kapalı devam etmişti.

AA muhabirinin TMB'den edindiği bilgiye göre, müteahhitlerin uzun süredir dile getirdiği "Eximbank'tan teminat mektubu" talebinde son aşamaya gelindiğine yönelik sinyaller alındı.

Müteahhitler için yurt dışı projelerin alınması ve yürütülmesinde çok  önemli yeri olan teminat mektuplarıyla ilgili yakın zamanda pilot uygulamaya  geçileceği öğrenildi.

Eximbank’ın, teminat mektubu verebilecek altyapıyı tamamladığı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, yılın ikinci yarısı itibarıyla teminat  mektubu verilmesinin yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Türk Eximbank'ın daha önce hazırladığı "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı"nın koşulları uygun olmadığı için bu imkandan  faydalanamayan müteahhitler, uygulamaya alınacak yeni program konusunda  memnuniyetlerini dile getirdiler.

MÜTEAHHİTLER TALEPLERİNİ 10 BAŞLIKTA TOPLADI

Öte yandan TMB üyeleri 10 başlıkta topladıkları hedef ve taleplerini Bakan Pekcan'a iletirken, bu başlıklar şöyle sıralandı:

"- Türk Eximbank kredi maliyetlerinin düşürülmesi, talep edilen banka  teminatlarının azaltılması, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin esnekleştirilmesi  ve çeşitlendirilmesi, Risk Sigortası, Kefalet Bonosu, Yurtdışı Teminat Mektubu  gibi programların bir an önce uygulamaya konulması,

- Sahraaltı Afrika'daki imkanların değerlendirilmesi için Türk  Eximbank’ın bölgeye yönelik finansman desteğinin geliştirilmesi,

- Pazar çeşitlendirmesi konusunda pazar araştırması, finansman temini  ve yabancı ülke makamları ile ilişki tesisi hususunda destek verilmesi,

- Yüksek teknolojilerin inşaat faaliyetlerine entegrasyonu  çalışmalarına zaman kaybetmeksizin başlanması,

- Libya teminat mektupları komisyon ödemelerinin durdurulması,

- Yurt dışındaki projelerde Kovid-19 salgınına bağlı gecikmeler için  muhtemel süre uzatımı taleplerine destek verilmesi,

- Salgın sonrası dönemde yurt dışı projelerinde rakiplerden daha önce  girişimde bulunabilmesini teminen gerekli desteğin sağlanması,

- Bankaların, firmaların borç/faiz erteleme veya kredi kullanma  taleplerine olumlu yaklaşmaları,

- Altyapı inşaat faaliyetlerinin de mücbir sebep kapsamına alınması,

- Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yüklenicilere tanınan sözleşmenin  feshi hakkı ile ilgili başvuruların kabul edilmesi, kabul edilmeyenlere fiyat  farkı ödenmesi."




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