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Türk oyun firması Rollic, Zynga`ya satıldı

06.08.2020 11:25

Son güncelleme : 06.08.2020 13:13
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games`in ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic`i de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu.



AA

Zynga resmi Twitter adresinden duyurduğu habere göre, şirket  hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul  merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği  vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı  sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank  Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve  yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic'in  alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını  söyledi.

Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga'ya  katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Vardal, "Hiper-casual konusundaki  uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para  kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor."  ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon  dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl  içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek.

Zynga geçen aylarda da İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak  Games'i rekor bir fiyatla 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.




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