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Türk Telekom`dan ilk çeyrekte 661 milyon lira net kar

14.05.2020 09:46

Son güncelleme : 14.05.2020 09:46
Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 661 milyon lira net kar elde ederken, gelirlerini yüzde 17 artırarak 6,3 milyar liraya taşıdı.



AA

Türk Telekom'un ilk çeyrek finansal sonuçları, düzenlenen online  toplantıda açıklandı.

Buna göre, 2020'nin ocak-mart döneminde yüzde 17 büyümeyle 6,3 milyar  lira gelir elde eden şirket, böylece 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk  çeyrek gelir artışını kaydetti.

Güçlü gelir büyümesinin etkisiyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve  vergi öncesi karı (FAVÖK) ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12  artışla 3 milyar liraya yükselirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu.

Türk Telekom'un ilk çeyrekteki net karı da operasyonel performans ve  yabancı para riskinin azaltılmasıyla düşen finansal giderler sayesinde 661 milyon  lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde şirketin yatırım harcamaları yüzde 41  artarak 896 milyon liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom,  toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı.

Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü  büyümeyle 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelir  (ARPU) ise ilk çeyrekte 2011'den bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek  yüzde 14 artış gösterdi.

Fiber abone sayısı ilk çeyrekte yıllık yüzde 22 artışla 4,4 milyona  yükselirken, mobil abone sayısı 23,2 milyona çıktı. Sabit seste ise 103 bin net  abone artışıyla 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone  kazanımı kaydedildi.  

"2020'YE SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Toplantıda finansal sonuçları değerlendiren Türk Telekom Üst  Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant  segmentindeki büyümenin katkısıyla konsolide gelirlerinin yüzde 17 büyüme  kaydettiğini söyledi.

Nakit akış yaratma kapasitelerinin artmaya devam ettiğini vurgulayan  Önal, gelir tablolarının kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmasının,  içinden geçilen bu dönemde dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kar  yaratmalarına olanak sağladığını ifade etti.

Önal, vergi öncesi net karlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı  dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktığına işaret ederek, "Türk Telekom olarak  2020'ye sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yaptık." dedi.

İlk çeyrekte koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve  aynı zamanda Türk lirası cinsinden borçlanma payını artırdıklarını aktaran Önal,  "Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisiyle net açık yabancı  para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara  geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek  1,38x ile son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Elde ettiğimiz sonuçlar  neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12,4 milyar liradan,  12,4-12,6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5,8  milyar liradan, yaklaşık 6,4 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Ümit Önal, sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu  dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok  sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem  de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat  ayına kıyasla martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi.  Ayrıca sosyal izolasyon döneminde 'Online İşlemler' uygulamamızı kullanan tekil  abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.

Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı  yatırımlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü  fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12  ayda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde  trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz."




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