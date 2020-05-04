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Türkiye, Libya ve Afrika`ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir

04.05.2020 12:12

Son güncelleme : 04.05.2020 12:13
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye`nin Libya pazarında lider, Afrika pazarında ise en önemli tedarikçi ülke olabileceğini belirterek, "Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın. Çünkü dünyanın yeni normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek. Türkiye, bu yeni normalde Libya`da Çin ile İtalya`nın yüzde 25`i bulan pazar payını alabilir, ihracatını orta vadede 10 milyar dolara çıkarabilir" ifadelerini kullandı.



AA

Karanfil, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede başarı gösterip üretime hızla başlayan ülkelerin dünyada oluşacak yeni düzende  kilit rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi mamullere, hazır  giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksamlarına, elektrik ve elektronikten  yapı malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün satışı yaptığını aktaran  Karanfil, şunları kaydetti:

"Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın. Çünkü dünyanın yeni  normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek. Türkiye, bu yeni normalde  Libya'da Çin ile İtalya'nın yüzde 25'i bulan pazar payını alabilir, ihracatını  orta vadede 10 milyar dolara çıkarabilir. Ülke olarak salgın ile etkili bir  mücadele süreci yürütüyoruz. İstihdamı ve sektörleri korumak için alınan  tedbirler ve çıkarılan destek paketleri de son derece önemli. Salgını ne kadar  hızlı kontrol altına alıp üretime ne kadar erken ve tam anlamıyla geçersek  bunları gerçekleştirmemiz o kadar kolay olacak. Jeopolitik konumumuzun bütün  avantajlarını sonuna kadar kullanmalıyız. Libya, bütün bu doğruları aynı anda ve  sistematik bir şekilde hayata geçirdiğimiz zaman yüzde 13'leri bulan pazar  payımızın yüzde 30'lara çok rahat çıkabileceği yerlerden biri. Buradaki  doğrularımız ne kadar çok olursa önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık ihracat  rakamına ulaşabiliriz, ayrıca Afrika pazarındaki etkinliğimiz daha çok  artabilir."

Salgının Türkiye ihracatına 2019 yılında 1,9 milyar dolarlık katkı  sağlayan Libya pazarında 2020'nin ilk 3 ayında yüzde 3,1'lik daralmaya neden  olduğunu belirten Karanfil, bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatın 442,5 milyon  dolar olarak gerçekleşirken, 27 kalemde gerçekleşen ticaretin artarak devam  edebilmesi için taleplere hızla cevap verebilme kabiliyetinin geliştirilmesi ve  pandemi sonrasına hazır olunması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE, AFRİKA TİCARETİNDE LİBYA'YI STRATEJİK BİR NOKTA YAPABİLİR"

Murtaza Karanfil, karantina tedbirlerinin ticarette yeni bir düzen  inşa etmeye başladığını aktararak, "Türkiye, bunun dışında kalmamak için büyük  gayret gösteriyor. Ticaret Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü temassız ticaret,  yine dijital platformlar üzerinden yürütülen ülkeler arası ticaret faaliyetleri  yeni düzene giderken bizi ön plana çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın büyük bir yapılanma sürecinde olduğunu, salgından ötürü  sekteye uğrasa da sonrasında yenilenme faaliyetlerinin kaldığı yerden devam  edeceğini belirten Karanfil, şunları kaydetti:

"Türkiye, yeniden yapılanma sürecinde olan Libya'ya bir ülkenin  ihtiyaç duyduğu her şeyi ihraç etmektedir. Pandemi olmaması halinde 2020  ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarabilirdik. Türkiye'ye 3 günlük deniz yolu  mesafesinde bulunan Libya, Afrika'ya da açılan kapı konumunda bulunuyor. Salgın,  dünyadaki ticaret yollarını değiştirdi. Libya, önümüzdeki süreçte ticaretin  yoğunlaştığı yollardan biri olacak gibi görünüyor. Türkiye, Afrika'ya ürün  ticaretinde stratejik bir nokta olarak Libya'yı konumlandırırsa çok uzak olmayan  bir zamanda 10 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşabilir. Türkiye'den  Libya'ya 3 günde giden ürünler, Afrika'nın iç kısımlarına 7-10 günde ulaşıyor.  Diğer ticaret yolları kullanıldığı zaman bir ayı bulan ürün sevkiyatında teslimat  süre avantajının bizden yana olması pazar lideri olmamızı pekala sağlayabilir."

"KİMSE 'PAZARIM ORADA DURUYOR' DİYE DÜŞÜNMESİN"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya ve Afrika  pazarının çok önemli olduğunu ve güçlü rakiplerin bulunduğunu vurgulayarak,  "Salgın bize ekonomi ve üretimde de bağışıklığımızın güçlü olması, dahası dijital  dünyanın imkanlarından faydalanarak sürekli güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.  Pandemi olsa bile pazardaki tanıtım faaliyetlerimize tüm gücümüzle devam etmemiz  gerekiyor. Bu pazara yönelik ticari faaliyette bulunanlar ile bulunmayı planlayan  işletmelere tavsiyemiz bağlantılarını güçlü tutmaları, dijital altyapılarına  yatırım yapmaları. Buradaki hazırlığımız, hareket kabiliyetimizi ve hızımızı  arttıracaktır. Hız ise kaliteli ürün hizmeti ile birleşince pazarların  liderlerini değiştirecektir. Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor ve kimse  'pazarım orada duruyor' diye düşünmesin. Tedarik zinciri ciddi anlamda  değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, Libya'nın en önemli şehri Tripoli'de kuşatmanın sona  erdiğine ilişkin haber akışı yaşandığını, ihtiyaç ve taleplerde yaşanan  birikmenin de siparişlerde patlamaya neden olmasını beklediklerini kaydetti.




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