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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte pozitif ayrıştı

29.05.2020 17:40

Son güncelleme : 29.05.2020 17:40
Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 6`lık güçlü büyümenin ardından, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 büyüyerek, diğer ülkelere göre pozitif ayrıştı.



AA

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, ilk çeyrekte pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde daralmaları beraberinde getirdi. Küresel ticaretin ve üretimin sert düşüş gösterdiği ortamda Türkiye ekonomisi, piyasa beklentilerinin altında kalsa da ilk çeyrek itibarıyla yüzde 4,5 büyüdü.

Özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede corona virüs salgının etkilerinin görülmeye başlanması, ikinci çeyrekte ekonomik daralmada çift haneli oranların görebileceği beklentilerini artırdı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde ölüm artış hızındaki düşüş eğilimi ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya başlanmasıyla küresel risk iştahının yılın ikinci yarısında artması bekleniyor.

Türkiye'de ekonomik aktiviteyi destekleyici yönde alınan önlemlerin ve  normalleşme adımlarının etkisiyle yılın ikinci yarısında büyümenin toparlanmaya  başlayacağı ve son çeyrekte potansiyel büyüme rakamlarının görüleceği tahmin  ediliyor.

Dış talep koşullarında da yaşanacak iyileşmenin yanı sıra turizm  tarafından gelecek katkının da büyüme rakamlarını yukarı taşıyacak başlıca faktörler olması öngörülüyor.

Ekonomistler, dünya genelinde corona virüste 2. dalganın  gerçekleşmemesi ve küresel risk iştahındaki olumlu gidişatın sürmesi durumunda Türkiye ekonomisinin sınırlı daralma ya da yüzde 1'e yakın bir büyüme ile yılı  tamamlayabileceğini tahmin ediyor.

"BÜYÜMEYİ GETİREN 3 UNSUR"

Albaraka Türk Başekonomisti Ömer Emeç, Türkiye ekonomisinin ilk  çeyrekteki yüzde 4,5'lik büyümeyle diğer ülkelerden daha pozitif ayrıştığını  söyledi.

Bu pozitif ayrışmada 3 temel hususun rol oynadığını beliren Emeç,  "Birincisi, corona virüsün ve dolayısıyla etkilerinin Türkiye'de daha geç  görülmesi ve bundan ötürü firmaların üretime daha uzun bir süre devam edip stok  biriktirmeleri, ikincisi 2019 yılının oluşturduğu baz etkisi, üçüncüsü ise 2019  yılının özellikle ikinci yarısı ile birlikte Türkiye'de faizlerin hızla aşağı  gelmesi ve büyümeyi desteklemesi." ifadelerini kullandı.

Emeç, mart ayının son iki haftasında corona virüs kaynaklı daralmanın  derin olduğunu sinyalleyen bir büyüme rakamıyla karşılaşıldığına dikkati çekti.

Özellikle ocak, şubat ve mart ayının ilk iki haftası çok daha pozitif  sinyaller ve rakamların söz konusu olduğunu kaydeden Emeç, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, trend mart ayının son iki haftasında da devam etseydi,  daha yüksek büyüme rakamları ile karşılaşacaktık. Bununla birlikte, corona virüs  etkilerinin daha sert hissedildiği ikinci çeyrekteki rakamlar maalesef daha derin  olacaktır. Haziran ayındaki gidişata da bağlı olarak ikinci çeyrekte yüksek  ihtimalle çift haneli daralma rakamları göreceğiz. Ancak bu noktada bir pozitif  gelişme, ilk çeyrekte büyümeyi ciddi şekilde aşağı çeken dış ticaretteki durumun,  bizim ihracat partnerlerimizin de bizimle aynı zamanlarda ekonomilerini açmaya  başlaması ile ilk çeyrekteki kadar kötü olmama ihtimalinin varlığı. İkinci yarı  yılda ise kademeli başlayan ve özellikle yılın son çeyreğinde ivmelenecek bir  büyüme ile karşılaşabiliriz.

Ancak, toplamda yılın genelini, turizm sektöründeki toparlanmanın  hızına bağlı olmakla birlikte negatif büyüme rakamları ile kapatacağız gibi  görünüyor. Eğer toparlanma hızlı gerçekleşirse, yıl genelini sıfır ile bir  arasında çok küçük pozitif rakamlarla da olsa pozitif tamamlamamız, düşük de olsa  ihtimaller dahilinde. Bu bağlamda her ne kadar sonbahar itibarıyla corona virüste  bir ikinci dalga ihtimali olsa da, küresel olarak ekonomilerin bu dalgaya  ilkindeki kadar hazırlıksız yakalanmayacak olması ve halkların tedbirler  noktasında daha tecrübeli olacak olması nedeniyle ekonomilerin tamamen kapanacağı  bir senaryoyu çok düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz, ancak riskler  arasında yer aldığı da açık."




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