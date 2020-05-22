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Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşacak

22.05.2020 11:06

Son güncelleme : 22.05.2020 11:18
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, ikili temaslarda bulundukları İngiliz yetkililerin sıklıkla Türkiye ile ticareti artırmayı hedeflediklerini dile getirdiğini belirterek, "2023 yılına kadar ticaret hacmimizin 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor" dedi.



AA

Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin,  Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı  ülkelerden biri olarak öne çıktığını belirtti.  Okyay, geçen yıl Türkiye ve  İngiltere arasındaki ticaret hacminin 16,3 milyar dolar olduğunu ve Türkiye’den  İngiltere’ye ihracatın 11,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin üçte ikisini Türkiye’nin  ihracatının oluşturduğunu dile getiren Okyay, bu durumun Türkiye’nin gelişmiş  ülkelerle ticari ilişkileri açısından değerlendirildiğinde büyük önem taşıdığını  aktardı.

Okyay, İngiltere, geçen yıl Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı İhracat  Ana Planı’nda belirlenen 17 hedef ülkeden biri konumunda olduğunu ifade ederek,  “DEİK/Türkiye-İngiltere İş Konseyi olarak, ikili temaslarda bulunduğumuz İngiliz  yetkililer sıklıkla Türkiye ile ticareti artırmayı hedeflediklerini dile  getiriyor. 2023 yılına kadar ticaret hacmimizin 20 milyar dolara ulaşması  bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için Brexit’in çok büyük  fırsatlar barındırdığına işaret eden Okyay, “Ancak bunun için Avrupa Birliğİ (AB)  ve İngiltere’nin bu yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varması gerekiyor. Bilindiği  üzere, Türkiye’nin, AB ile içinde bulunduğu Gümrük Birliği’nden dolayı  AB-İngiltere anlaşmasının tamamlanmasından önce İngiltere ile ayrı bir Serbest  Ticaret Anlaşması (STA) imzalaması mümkün değil.”

Okyay, iki ülkenin Serbest Ticaret Anlaşması konusunda gayri resmi  görüşmeleri sürdürdüğüne işaret ederek, “Hedef, 1 Ocak 2021 tarihinde anlaşmanın  yürürlüğe girmesi. İkili ticaretimizin artırılması için hayati önem taşıyan bu  anlaşmada asgari düzeyde Gümrük Birliği ile sağlanan muafiyetlerin devam etmesi  önceliklerden biri olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGESİNDE ÜRETİM KABİLİYETİYLE ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE AÇISINDAN FIRSATLAR BÜYÜK" 

Okyay, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tüm dünyada olduğu gibi,  Türkiye-İngiltere ticaretini de etkilediğini ve nisan ayında Türkiye’nin  İngiltere’ye ihracatının yüzde 57’lik bir kayıpla bir önceki yılın aynı dönemine  göre yaklaşık 500 milyon dolar azaldığını söyledi.

Kovid-19 sonrasındaki süreci bugünden kesin olarak öngörmek mümkün  olmasa da küresel tedarik zincirinin değişeceğine dikkati çeken Okyay, “Birçok  büyük şirket, Çin’deki üretimini geri çekmeye başladı. Önümüzdeki süreçte,  tedarik zincirinin kısalacağı ve bölgesel merkezlerin ortaya çıkacağı tahmin  ediliyor. Hal böyle olunca, bölgesinde üretim kabiliyetiyle öne çıkan Türkiye  açısından fırsatlar büyük.” diye konuştu.

Okyay, Türkiye’nin İngiltere ile ticaretinde en büyük ihracat  kalemlerinden birinin elektrikli makine ve cihazlar olduğunu anımsatarak, “Çin’in  de İngiltere’ye ihracatının en büyük kısmını bu ürünler oluşturuyor. Mevcut  durumda Çin’in ihracatı bizim 14 katımız. Dolayısıyla burada oluşacak boşluğu  Türkiye’nin doldurması çok olası. Benzer şekilde otomotiv sektörünün de bir  fırsat taşıdığını düşünüyorum.” dedi.  

"İNGİLTERE MERKEZ BANKASI V ŞEKLİNDE BİR TOPARLANMA BEKLİYOR"

Brexit ile birlikte İngiltere’nin Türkiye’ye olan yatırım iştahının  arttığını ifade eden Okyay, “Kovid-19 sonrasında küresel seviyedeki ekonomik  daralmadan dolayı ne olacağını bugünden tahmin etmek zor, ancak, uzun vadede  yatırımların da arttığını göreceğimizi düşünüyorum.” yorumunda bulundu. 

Okyay, İngiltere’nin Kovid-19’un dünyada en çok etkilediği üçüncü ülke  olduğunu, bunun hiç şüphesiz ekonomik yansımalarının olduğunu belirterek,  “İngiltere Merkez Bankası, Kovid-19 nedeniyle ekonominin yüzde 14  küçülebileceğini tahmin ediyor. Ancak 2021 yılında da yüzde 15’lik bir toparlanma  bekleniyor. Bu durumda, İngiltere Merkez Bankası’nın V şeklinde bir toparlanma  beklediğini söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin tarihsel olarak da her zaman açık ticareti destekleyen,  küresel ticaretin sınırlarının kaldırılmasından yana bir ülke olduğunu vurgulayan  Okyay, şunları kaydetti:

“Her ne kadar Kovid-19 ile ülkelerin içine kapanacağı ve bir süre  ekonomik toparlanmaya odaklanacağı tahmin edilse de uzun vadede yatırımlar devam  edecektir. İngiltere’nin Kovid-19’un da etkisiyle daha yakın coğrafyalarda, daha  güvenilir ülkelere yatırım yapmasını beklemek makul bir yaklaşım olacaktır.  Özellikle Brexit sonrasında ticari ilişkilerini çeşitlendirmek isteyen İngiltere  için Türkiye’nin bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyorum.”

"SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ, ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM KAZANACAK"

Okyay, savunma iş birliğinin son yıllarda iki ülke tarafından büyük  önem atfedilen alanlardan birini oluşturduğuna dikkati çekerek, 2017 yılında iki  ülkenin Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı’nı geliştirmek üzere iş birliği adımları  attığını hatırlattı. 

İngiliz ve Türk firmalar arasında insansız kara araçları platformları,  top sistemlerinin geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda anlaşmaların da  yapıldığına işaret eden Okyay, “Hükümetler tarafından ortaya koyulan iradenin  özel sektör arasında iş birliklerine dönüştüğünü görmek çok olumlu.” ifadelerini  kullandı.

Okyay, iki ülke arasında savunma sanayi iş birliğinin Brexit  sonrasındaki dönemde çok daha fazla önem kazanacağına işaret ederek, “Çünkü  Türkiye ve İngiltere AB’ye komşu, ancak AB üyesi olmayan iki NATO ülkesi olacak.  Büyük savunma projelerinin karar alma süreçlerinin de detaylı ve uzun olduğu göz  önüne alındığında, iki ülkenin de kendi öncelikleri doğrultusunda en iyi şekilde  değerlendirme yaparak adımlarını atacağına şüphe yok.” değerlendirmesinde  bulundu.

İngiltere’nin de katılımıyla AB’de devam eden Yapılandırılmış İş  Birliği (PESCO) ve Avrupa Savunma Fonu’nun (EDF) Brexit sonrası durumuna ilişkin  soru işaretlerinin de devam ettiğini belirten Okyay, “AB’nin de Türkiye ile  yakınlaşması mümkün. Ülkemizin savunma sanayisinde giderek ivme kazanan  kabiliyetleri ile gelecekte büyük fırsatlar elde edeceğimize olan inancım tam.”  dedi.




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