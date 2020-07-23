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Türkiye-İspanya JETCO Anlaşması imzalandı

23.07.2020 14:13

Son güncelleme : 23.07.2020 14:23
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ivmelendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



AA

Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye-İspanya Ortak  Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı İmza Töreni'nde yaptığı  konuşmada, iki ülke ilişkilerinin 1,5 asırdır mükemmel şekilde devam ettiğini  söyledi.

Bakan Pekcan, "İki ülkeye yakışan, tarihsel ilişkilere yakışacak  şekilde ticari ve ekonomik bağlantıları daha yukarı taşımaktır. Türkiye ve  İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam  ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ile  3 ayda üçüncü kez görüşme yaptıklarını ve bu durumun iki ülke ilişkilerine  verilen önemin göstergesi olduğunu belirten Pekcan, meslektaşıyla 3 Eylül'de  Uluslararası İzmir Fuarı'nın açılışında da beraber olacaklarını bildirdi.

Pekcan, 27 Temmuz'da da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği  Bakanı Arancha Gonzales Laya'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini verdi.

İki ülkenin etkin olduğu coğrafyalarda karşılıklı iş birliği  alanlarını geliştirmesi gerektiğine işaret eden Pekcan, karşılıklı ticaret,  yatırımların artırılması ve teşvik edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Pekcan, İspanya'da verilen teşvikleri de Türk iş insanlarına  duyuracaklarını ifade etti.

"ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİNDE DESTEK"

Pekcan, İspanya'nın da çalışma ve oturma izni gibi konularda  yatırımcılara destek vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Paylaşılan ürün  listeleri konularında ortak ticaretimizi artırabiliriz. Otomotiv ana ve yan  sanayisi, hazır giyim, demir-çelik ürünleri, elektronik, mobilya, inşaat  malzemeleri, ambalaj malzemeleri, tekstil ve temizlik maddeleri, bitkisel yağlar,  alkollü ve alkolsüz içecekler, şekerli ve çikolatalı mamuller, konserve sebze ve  meyveler, kuru meyveler ve meyve suları konularında iş birliği yapabiliriz." diye  konuştu.

JETCO mekanizması kapsamında ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari  ilişkileri derinlemesine ele alındığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda karşılıklı  yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde ortak çalışma, kültür,  turizm, tarım, ulaştırma, bilim ve teknoloji, eğitim alanlarında iş birliği  konularının görüşüldüğünü anlattı. Pekcan, mutabakat zaptına da iki ülke için  önemli konuları derç ettiklerini ve bunları yakından takip edeceklerini söyledi.

Bakan Pekcan, JETCO 2'nci Dönem Toplantısı'nın en kısa sürede yüz yüze  gerçekleştirilmesini ve iş insanlarıyla daha geniş katılımlı toplantı yapmayı  ümit ettiklerini bildirdi.

ULAŞTIRMA İHALELERİNE DAVET

İki ülkenin turizm alanındaki iş birliğinin önemine de dikkati çeken  Pekcan, şöyle konuştu:

"Türkiye, sağlık konusunda çok iyi altyapıya sahip. Turizm  tesislerimize sertifika veriyoruz ve bu sertifikalar çok ciddi denetleniyor.  Bundan yararlanılması uygun olacaktır. Savunma sanayisi kilit sektörlerden  birisi. Burada da iş birliğine son derece önem veriyoruz. İspanyol firmaları  hızlı demir yolu hatları ve metrolarda bilgi birikimine sahip. Ankara hafif raylı  metro hattının ihale süreci devam ediyor. Bu ihalelere uluslararası çok fazla  talep oluyor. İspanyol firmalarının da bu ihaleleri yakından takip edip finansman  paketlerini çok iyi hazırlamaları lazım. Bu ihaleler finansman paketleriyle  beraber değerlendiriliyor. Bu konuda ciddi çalışmaları gerektiğini paylaşmak  isterim. Ayrıca, ulaştırma konularında transit taşımacılıkta kotaların kalkması  ya da artırılması ve sürücülere vize kolaylığı sağlanması gibi konularda iş  birliği yapmalıyız."

Pekcan, İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine  verdiği destekten dolayı da teşekkür ederek, mevcut haliyle Gümrük Birliği  Anlaşması'nın, dijitalleşme, elektronik ticaret, hizmet sektörü ve kamu alımları  gibi konuları içermediğini hatırlattı. Salgın sürecinde bu konuların öneminin  ortaya çıktığına işaret eden Pekcan, "Bu güncelleme kaçınılmaz hal aldı. Sizin de  desteğinizle bu yıl güncelleme görüşmelerine başlamayı ve hatta tamamlamayı arzu  ediyoruz. AB'nin demir-çelik konusunda tüm dünyaya uyguladığı kotalardan,  karşılıklı demir-çelik ve kömür iş birliği anlaşması ve Gümrük Birliği dikkate  alınarak Türkiye'yi muaf tutmasını beklerdik ama belli bir noktada  uzlaşabileceğimizi sizlerin de desteğiyle bekliyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.

Türkiye-İspanya Kadın Girişimciliği Diyaloğu Yuvarlak Masa  Toplantısı'nı da desteklediklerini vurgulayan Pekcan, kadınların hem kendi  ülkelerinde hem de dünya ekonomilerinde daha çok söz sahibi olmasını  istediklerini söyledi. Pekcan, mevkidaşıyla Uluslararası İzmir Fuarı'nda  "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi"  panelini de beraber açacaklarını dile getirdi.

"ULUSLARARASI TİCARET ÇOK ÖNEMLİ"

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Illera da iki ülkenin sağlık  ve turizm alanında iş birliği yapabileceğine işaret ederek, "Turizmde ürün ve  müşteri çalışmaları yapabiliriz. Ticaret ve yatırım alanlarını geliştirebiliriz.  Salgın ekonomilerimizi çok etkiledi. Dolayısıyla uluslararası ticaret projeleri  çok önemli olacak, salgın sonrası ekonomik canlanmada kilit olacak." ifadelerini  kullandı.

İki bakan, video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmenin ardından, Türkiye-İspanya 1'inci Dönem JETCO Toplantısı Mutabakat Zaptı'nı imzaladı ve  imzaladıkları metni kameraya gösterdi.




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