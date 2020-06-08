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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası`ndan `Yatırıma Destek` TL kredisi

08.06.2020 17:05

Son güncelleme : 08.06.2020 17:15
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.



AA

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya  göre banka, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400  milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın  yararlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli  "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri  doğrultusunda, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari  açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan  yatırımları destekleyecek.

Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli  sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz  kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar  vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini  belirterek, bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini  hatırlattı.

Ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya  devam ettiklerini aktaran Öztop, yeniden yapılandıkları 2019 yılında ekonomiye  yeni kaynaklar kazandırdıklarını bildirdi.

Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir  değer olarak ele aldıklarını, bununla birlikte, Birleşmiş Milletler  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılıklarını koruduklarını belirten Öztop,  şu bilgileri verdi:

"Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile  reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye  istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız  kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli  yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. Sağlam ve  öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan  kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da  belirgin hale geliyor.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi  derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen  topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde iş birliği  yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli ‘Yatırıma Destek’ TL kredisiyle  sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta  yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin  sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."




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