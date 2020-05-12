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Türkiye Varlık Fonu`ndan kamu bankalarının sermayelerine ilişkin açıklama

12.05.2020 09:47

Son güncelleme : 12.05.2020 09:47
Türkiye Varlık Fonu (TVF), "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.



AA

TVF'den yapılan açıklamada, fonun, Nisan 2019’da yaptığı açıklamada,  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin  finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda, kamu  bankalarına toplam 3,7 milyar avro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda  üstlendiği görevi duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ,  Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının  güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek  sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış  bulunmaktayız." bilgisi verildi.

DİBS'LERİN BANKALARA SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK NAKİTLE KARŞILANACAK

Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tamamı, Türkiye Halk Bankası  AŞ’nin ise çoğunluk hissesinin TVF bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada,  TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki  koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın  sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomi  üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha  güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri  amaçlanmaktadır.

Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa  rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere  ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun  yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır."




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