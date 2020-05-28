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Türkiye yatırımlık konutta üç ülkeyi solladı

28.05.2020 11:19

Son güncelleme : 28.05.2020 11:35
Türkiye, dünya genelinde en iyi emlak yatırım pazarlarının yer aldığı çalışmada İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktı.



AA

Türkiye'nin yabancıya sattığı konut adedi, Mütekabiliyet Yasasının çıkmasıyla birlikte 2013'ten itibaren hızla artarken, bu alandan sağlanan gelir  de 6 milyar doları geçti.

Yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl 45 bin 483 adedi bulurken, konut alan milletlerin çeşitliliği de her geçen yıl arttı.

Bu alanda çıkan yasalar ve yapılan düzenlemeler sayesinde her geçen  yıl daha rekabetçi ilerlemesini sürdüren Türkiye, oluşturduğu rekabetçi  avantajıyla global araştırmalarda da öne çıkmaya başladı.

ABD merkezli uluslararası gayrimenkul yatırım şirketi Remote Ventures tarafından hazırlanan ve en avantajlı emlak yatırım pazarlarının yer aldığı  araştırmaya göre, Türkiye, dünya genelinde belirlenen en iyi 25 emlak pazarı sıralamasında 14. basamakta yer aldı.

"Yabancılar İçin En İyi 25 Emlak Pazarı" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye, büyüme hızı, yaşam maliyeti, kazanç vergisi, işlem maliyeti ve turizm  sektör büyümesi gibi verileriyle İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

İlk iki sırada Kolombiya ve Karadağ (Montenegro) yer aldığı listede,  Türkiye'yi uygun fiyatlı konut, iyi kira getirisi, uygun yaşam şartları ve 250  bin dolara vatandaşlık teşviki öne çıkardı.

"TÜRKİYE, CAZİP BİR PAZARDA ARADIĞIMIZ TÜM TEMEL ÖZELLİKLERE SAHİP"

Remote Ventures Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Campbell, AA muhabirine araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, dış pazarları  kolayca izlemeye, yükselen mahalleri keşfetmeye, mülkleri detaylarıyla tanımaya  ve analiz etmeye, fırsatları yatırıma dönüştürmeye yardım eden bir yatırım  şirketi olduklarını söyledi.

Türkiye'nin şu anda uluslararası gayrimenkul yatırımcıları için  inanılmaz fırsatlar sunduğunu dile getiren Campbell,  "Türkiye, cazip bir pazarda  aradığımız tüm temel özelliklere sahip olduğu için öne çıktı." dedi.

Campbell, araştırmanın hangi kriterler esas alınarak yapıldığına  değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir ekonomik merkez olan Türkiye'de dünya standartlarında  şehirler, güzel sahiller, uygun vize ve ikamet fırsatları, zengin kültür ve  tarih, dinamik bir demografi, istikrarlı turizm ve benzeri özelliklerin hepsi  bulunuyor. Endeksimiz özellikle şu özel ölçülere dayanıyor: Gayri Safi Yurtiçi  Hasıla büyümesi, nispeten düşük yaşam maliyeti ve oldukça ucuz emlak fiyatları.  Hazırladığımız endeksle, Türkiye'nin benzer ülkelere göre fiyatta sağladığı  cazibenin hep böyle devam etmeyeceği mesajını yatırımcılara veriyoruz."

"ARAŞTIRMA, GAYRİMENKULDE TÜRKİYE'NİN CAZİBESİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine  araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Portekiz ve İspanya gibi  ülkelerde bir  yabancının bir gayrimenkulü yaklaşık 400 bin avroya aldığını, bu  rakamın İstanbul'da ise 120 bin avro seviyesinde olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen ve alım yapanların daha çok Türkiye'nin doğusundaki  ve güneyindeki ülkeler olduğunu dile getiren Özgün, bu konuda yatırımcı  çeşitliliği oluştukça ortalama konut satış rakamının yukarı çıkacağını bildirdi.

Özgün, "Araştırma; Türkiye'nin gayrimenkul yatırımı açısından  cazibesini, karlılığını ve gelecek vadeden potansiyele sahip olmasını çarpıcı  şekilde ortaya koyuyor. 200'den fazla ülke arasından seçilen 25 pazar arasında  14. sırada yer almak sektörümüz açısından son derece önemli." dedi.

Türkiye'den konut alan yabancının yaklaşık 90 gün Türkiye'de kaldığını  aktaran Özgün, "Konut alan yabancı evini donatıyor ve burada yiyip içiyor. Ciddi  bir ihracat ve tüketim katkısından bahsediyoruz. Bunu iyi benimseyip, bu alanda  büyümek sadece sektörümüze değil ekonomimize de önemli katkı sağlayacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.

Özgün, Türkiye'nin en çok turist çeken şehirleri arasında yer alan  İstanbul ve Antalya'nın yabancıya konut satışında ilk 2 sırada yer aldığını,  özellikle bu kentlerde yabancılar için tüm imkanların sunulduğunu anlattı.

Diğer kentlerin de son yıllarda yabancıya konut satışında atak  yaptığını dile getiren Özgün, Türkiye'nin kendileri için avantajını gören  yatırımcıların zaman zaman İstanbul ve Antalya dışında da alternatiflere  yönelebildiğini sözlerine ekledi.

"TÜRKLERİN EN ÇOK KONUT ALDIĞI ÜLKELERDEN KARADAĞ ARAŞTIRMADA İLK İKİDE"

Karadağ'da gayrimenkul projeleri hayata geçiren Türk şirketi  Mirnadom'un Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Şahin, araştırmaya göre listenin üst  sıralarında yer alan Karadağ'ın en önemli özelliğinin büyüme hızı ve konut  fiyatının düşüklüğü olduğunu söyledi.

Bir konutun ortalama 50 bin avroya alınabildiği Karadağ'ın 3-4 yıl  içinde AB'ye tam üye olmasının beklendiğini dile getiren Şahin, geçen yıl turist  sayısının en çok artıran ülkeler arasında Karadağ'ın birinci, Türkiye'nin ikinci  sırada bulunduğunu anımsattı.

Şahin, "ABD'li şirketin endeksinde ikinci sırada bulunan Karadağ,  Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı ülkeler arasında bulunuyor. Bu açıdan  Türklerin yurt dışında doğru yatırım yapmış olduğunu daha iyi görebiliyoruz."  diye konuştu.




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