Corona virüs nedeniyle altın fiyatları tırmanışa geçti. Gram altın 358 lira seviyesine gelirken çeyrek altın fiyatı 600 TL`ye dayandı. Ancak bazı internet sitelerinde çeyrek altının fiyatı 520 TL seviyesinde takılı kaldı. Bunun sebebi ise Kapalıçarşı Serbest Altın ve Döviz piyasasının kapalı olması. Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk milliyet.com.tr`ye yaptığı açıklamada, "Halkımızın bugünlerde söz konusu internet sitelerinden ziyade semtlerde ve şehirlerde açık olan kuyumcuların bir kaçına sorarak fiyat bilgisi alıp en uygun fiyatı bulduğu kuyumcu veya sarrafdan alım satım yapmalarını öneririm." dedi.
Türkiye`de bir ilk yaşanıyor! Alım-satım yapacaklar dikkat
07.04.2020 10:11
Son güncelleme : 07.04.2020 13:32
UZMANPARA
Gram altın
2 haftadır rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 355 liradan alıcı bulan gram altın 358 liraya çıkarak rekoruna bir yenisini daha eklemişti. Bugün güne 363 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 358 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 588 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.654 dolarda bulunuyor. Ancak bazı internet sitelerinde çeyrek altının fiyatı 520 TL
seviyesinde takılı kaldı. Bunun nedenini ise Kapalıçarşı Serbest Altın ve Döviz piyasasının kapalı olması.
Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yaşanan bu aksaklığı şu şekilde özetliyor:
"Corona virüs nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden beri “Ayaklı Borsa” olarak da tarif edilen Kapalıçarşı Serbest Altın ve Döviz piyasası kapalı. Bu nedenle o piyasada fiyat oluşmuyor. O piyasadan fiyat veren internet siteleri Kapalıçarşı’dan aldıkları altın fiyatını yayınlayamadıkları için şu anda söz konusu sitelerde yayınlanan fiyat 23 Mart 2020 (saat 12:52) tarihindeki fiyattır.
"FİYAT KARMAŞASI GİBİ ALGILANIYOR"
O günden bugüne yükselen altın fiyatı, söz konusu internet sitelerine yansımadığından halen açık olan kuyumcu ve sarraflarda işlem gören fiyat daha farklı olduğundan bir fiyat karmaşası gibi algılanmaktadır. Halkın bilgilenmesi açısından bugün ( 07.04.2020) itibariyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı 359.50-360.00 TL’den işlem görürken (bu fiyat altının dış piyasa fiyatına ve bankalararası Dolar/TL fiyatına bağlı olarak her an değişebilir.) halkımızın daha çok izlediği Çeyrek Altın (22 ayar 1,75 gram) 580-595 TL fiyat aralığında alınıp satılmaktadır.
Bu nedenle halkımızın bugünlerde söz konusu internet sitelerinden ziyade semtlerde ve şehirlerde açık olan kuyumcuların bir kaçına sorarak fiyat bilgisi alıp en uygun fiyatı bulduğu kuyumcu veya sarrafdan alım satım yapmalarını öneririm."
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|% 10,00
|
|GARAN
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|486.950.155
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
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|Alış
|Satış
|%
|
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|1.654
|-8,32
|
|Altın Gr.
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|359
|-3,37
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
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|2.156
|14,92
|
|Yarım
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|1.043
|7,22
|
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|3,61
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|Gümüş.Ons
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|15,22
|0,19
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