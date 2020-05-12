Türkiye`nin altın ithalatı düştü

BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7003
|8,7439
|% -0,72
|Frank
|7,2451
|7,2887
|% -0,31
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% -0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|3,30
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,73
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-30,70
|Tam
|2.557
|2.604
|-31,50
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,40
|Çeyrek
|622
|637
|-7,70
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|B. Petrol
|29,73
|29,73
|0,10
Seans Raporu
- 17:59OZBAL Yüzde 4.14 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 874 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 98, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 9, 495.00 milyon TL de
- 17:58RTALB Yüzde 9.95 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 190 adet işlem
- 17:55RAYSG Yüzde 4.23 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 091 adet işlem
- 17:54FORMT Yüzde 4.71 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 910 adet işlem