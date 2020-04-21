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Türkiye`nin altın rezervi yükseldi

21.04.2020 08:50

Son güncelleme : 21.04.2020 08:50
Uluslararası Para Fonu verilerine göre Türkiye`nin altın rezervinin yükseldiği açıklandı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın rezervinin Mart ayında arttığını gösteriyor.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 18,47 milyon ons olan rezervler, Mart ayı sonunda 19,33 milyon onsa yükseldi.




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