Uluslararası Para Fonu verilerine göre Türkiye`nin altın rezervinin yükseldiği açıklandı.
Türkiye`nin altın rezervi yükseldi
21.04.2020 08:50
Son güncelleme : 21.04.2020 08:50
Uluslararası Para
Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın
rezervinin Mart ayında arttığını gösteriyor.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 18,47 milyon ons olan rezervler, Mart ayı sonunda 19,33 milyon onsa yükseldi.
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9502
En Düşük
6,9352
18:057,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5478
En Düşük
7,5188
18:05377,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,85
|Açılış
|: 377,55
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
378,76
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6318
|% -0,14
|
|Frank
|7,1269
|7,1698
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|-5,14
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.475
|-9,30
|
|Tam
|2.487
|2.551
|-9,60
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-4,60
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|25,30
|25,30
|-0,27
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