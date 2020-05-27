Uluslararası Para Fonu verilerine göre Türkiye`nin altın rezervi yükseldi.
Türkiye`nin altın rezervi yükseldi
27.05.2020 15:06
Son güncelleme : 27.05.2020 15:12
Uluslararası Para
Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın
rezervinin Nisan ayında arttığını gösteriyor.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 19,34 milyon ons olan rezervler, Nisan ayı sonunda 20,39 milyon onsa yükseldi.
14:56105.179
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.154,29
|Açılış
|: 103.798
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|Önceki Kapanış
|: 103.024
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105.262
En Düşük
103.798
14:566,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7785
En Düşük
6,6969
14:567,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,3528
14:56370,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,04
|Açılış
|: 370,66
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|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.228.550
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|217.205.163
|% 9,99
|
|KENT
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|12.288.117
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.635.820
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|12.362.115
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.593.051
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.280.819
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.046.695
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|159.495
|% -9,96
|
|THYAO
|12,25
|1.412.285.410
|% 9,28
|
|GARAN
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|901.821.310
|% 0,93
|
|ASELS
|30,16
|695.827.001
|% 3,01
|
|PGSUS
|58,30
|625.673.034
|% 8,47
|
|TSPOR
|5,55
|545.322.319
|% 7,14
|
|GSRAY
|2,95
|377.025.633
|% 9,67
|
|GARAN
|7,61
|901.821.310
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|1.412.285.410
|% 9,28
|
|EKGYO
|1,41
|163.589.184
|% 3,68
|
|TSPOR
|5,55
|545.322.319
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3200
|8,3618
|% 0,92
|
|Frank
|6,9637
|7,0057
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-10,67
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|4,00
|
|Tam
|2.477
|2.498
|4,20
|
|Yarım
|1.209
|1.221
|2,00
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-0,62
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