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Türkiye`nin doğal gaz tüketimi 2019`da azaldı

14.05.2020 11:19

Son güncelleme : 14.05.2020 11:19
Türkiye`nin 2019`daki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 44,9 milyar metreküpe geriledi.



AA

AA muhabirinin Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR)  2019 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektör Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen  yıl sonu itibarıyla doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bugüne kadar yapılan  toplam yatırımlar 52 milyar liraya ulaştı.

Yatırımlar sayesinde 81 il ve 550 yerleşim yerine doğal gaz arzı  sağlandı. Geçen yıl, doğal gazı aktif kullananların sayısı bir önceki yıla göre  yüzde 3 artarak 52,2 milyon oldu.

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı ise 2019'da bir önceki yıla göre  yüzde 7 artarak 16 milyon 484 bin 478'e yükseldi. Böylece, toplam abone sayısı  bir önceki yıla göre 1 milyon 83 bin 586 arttı.

Geçen yıl sonu itibarıyla konut abone sayısı ise 15 milyon 860 bin 550  olurken, serbest tüketici sayısı da 623 bin 928'e ulaştı.

Türkiye'nin 2019'daki toplam doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre  yüzde 9 düşüşle 44,9 milyar metreküpe geriledi.

Bu düşüşte santrallerde elektrik üretim amacıyla kullanılan gaz  miktarının bir önceki yıla oranla yüzde 38 azalarak 11,2 milyar metreküp olması  etkili oldu. Bu miktar, son 5 yılda santrallerdeki en düşük doğal gaz tüketimi  olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz fiyatlarında yapılan değişiklikler, artan yağış  miktarı ve devreye giren yenilenebilir enerji santralleri, bu düşüşün temel  nedenleri olarak gösterildi.

HANE BAŞI YILLIK ORTALAMA 1700 LİRALIK FATURA ÖDENDİ

Diğer yandan, konutlarda tüketilen doğal gaz miktarı 2019'da bir  önceki yıla göre yüzde 15 artarak 14,5 milyar metreküpe ulaştı ve konutlarda  bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketimi gerçekleşti.

Konutlarda tüketilen doğal gaz artışında 2019 kış dönemi sıcaklık  ortalamasının bir önceki yıla göre 1 derece daha soğuk geçmesi ve abone  sayısındaki artış belirleyici oldu.

Geçen yıl, hane başı birim tüketim 985 metreküp seviyesinde  gerçekleşirken, hane başı en yüksek tüketim 1474 metreküple Ardahan'da ve en  düşük tüketim de 700 metreküple Antalya'da görüldü.

Abone sayısı en fazla olan 5 ilden İstanbul'da hane başı tüketim 887  metreküp, Ankara'da 1053 metreküp, İzmir'de 893 metreküp, Kocaeli'de 922 metreküp  ve Bursa'da 818 metreküp oldu.

Geçen yıl, ısınma amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler yıllık 1700  liralık fatura öderken, bu haneler kömürle ısınan hanelere göre ortalama 1315  lira ve elektrikle ısınan hanelere göre ise ortalama 4535 lira daha az fatura  ödedi.

Sanayideki doğal gaz tüketimi de aynı dönemde yüzde 3 artarak 12,4  milyar metreküp oldu.

Tüketimin kalan 6,8 milyar metreküplük kısmı ise hizmet ve diğer  enerji sektörü tarafından gerçekleştirildi.

1,1 MİLYAR LİRA YENİ YATIRIM

Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün bu yılki yatırım hedefi ise 1,1  milyar lira olarak belirlendi. Bunun 400 milyon liralık kısmı genişleme  yatırımları için kullanılacak.

Bu yıl 36 yeni yerleşim yerine gaz arzı sağlanması planlanırken, abone  sayısının 17 milyon 200 bine ulaşması ve gaz tüketiminin 46 milyar metreküp  olması bekleniyor.




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