GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye`nin elektrik tüketimi azaldı

02.05.2020 13:40

Son güncelleme : 02.05.2020 13:40
Türkiye`nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate geriledi.



AA

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik  tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 Nisan'da, en düşük tüketim ise 512  milyon 842 bin kilovatsaatle 12 Nisan'da gerçekleşti.

Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4  azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de  yüzde 16,3 azalışla 19 milyar 130 milyon 35 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 47,60'ı hidroelektrik santrallerinden, yüzde  14,16'sı yerli kömür santrallerinden, yüzde 13,79'u da ithal kömür  santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,33, doğal gaz santrallerinin  payı ise 7,71 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 6,41'lik kısım ise jeotermal,  güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 36 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36 artarak, 163 milyon 770 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl nisanda 120  milyon 357 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Nisanda elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 163 milyon 231 bin kilovatsaat oldu. Nisan 2019'da 293 milyon 303 bin  kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, mart sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 371 megavata ulaştı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
AFYON 2,68 587.208.924 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7318 8,7756 % -0,49  
Frank 7,2633 7,3071 % 0,78  
Riyal 1,8608 1,8701 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 13,64  
Altın Gr. 383 383 4,30  
Cumhuriyet 2.454 2.515 28,40  
Tam 2.518 2.577 29,00  
Yarım 1.227 1.260 14,20  
Çeyrek 615 630 7,10  
Gümüş.Ons 14,93 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru