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Türkiye`nin enerji ithalatı faturası azaldı

09.05.2020 11:35

Son güncelleme : 09.05.2020 11:35
Türkiye`nin enerji ithalatı faturası, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 azalarak 9 milyar 980 milyon dolar oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin yılın ilk  çeyreğindeki toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 55  milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 11 milyar 36 milyon dolar olarak  hesaplanan enerji ithalatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 9,6 azalarak 9  milyar 980 milyon dolara geriledi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM)  Başkanı Oğuzhan Akyener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte düşük  seyreden ve varil başına 32 dolar seviyesine gerileyen Brent tipi petrol  fiyatlarının ithalattaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

İlk çeyrek ham petrol ithalat miktarının geçen yılın aynı dönemine  göre yaklaşık 54 bin varil artışla 626 bin varil seviyesine çıktığına işaret eden  Akyener, "Bu artış oranı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle  talebin düşmesine bağlı olarak, petrol fiyatlarının hızlı bir düşüş yaşadığı  döneme denk geldi. Martta Türkiye'de alınan önlemler kapsamında insanların  evlerinde kaldığı ve tüketimin düştüğü düşünülürse, bu durum ham petrol ithalatı  yapan rafinerilerin petrol fiyatları ucuzken mevcut stok kapasitelerini doldurma  gayretiyle açıklanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, petrol fiyatlarının bu dönemde yıllık bazda yüzde 19  azaldığına, ham petrol ithalat miktarının ise yüzde 9 arttığına dikkati çekerek  şunları kaydetti:

"Bu durumda ithalatın ekonomik büyüklüğü de yüzde 11 azalmıştır. Öte  yandan, petrol fiyatlarının martta çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmesi  neticesinde, toplam ham petrol ithalat miktarı artsa da fiyatlar sebebiyle  ekonomik hacim olarak ithalat değerleri de geçen yıla göre 372 milyon dolar  azaldı. Bu oran da direkt olarak cari açığa yansıdı."

"PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI 1 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ"

Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 4 azalarak 42,7 milyar dolar, ithalatının ise yüzde 10,3  artarak 55,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Akyener, şöyle devam  etti:

"Bu oranlar cari açığın artmasına sebep olmuştur. Petrol ve petrol  ürünleri ihracatı yaklaşık 315 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar dolar  azalmıştır. Bu duruma, yaklaşık yüzde 19 azalan dönemsel petrol fiyatlarının ve  korona salgınına yönelik tedbirler kapsamında azalan talebin sebep olduğu  söylenebilir. Petrol ürünleri ithalatı azalırken, petrol ürünleri dışındaki diğer  tüm kalemlerin de beklenenden çok daha fazla artış gösterdiği dikkati  çekmektedir."

Akyener, salgın sebebiyle düşen petrol fiyatlarının Türkiye'nin cari  açığı üzerinde olumlu bir netice oluşturduğunu ifade ederek, "Yılın ikinci  çeyreğinde bu durumun artarak devam edeceği tahmin edilse de bu eğilim üçüncü  çeyrekle birlikte tersine dönmeye başlayacaktır." dedi.




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