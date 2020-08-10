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Türkiye`nin ham çelik üretimi haziranda arttı

10.08.2020 16:57

Son güncelleme : 10.08.2020 16:57
Türkiye`nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 2,8 milyon tona yükseldi.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) haziran ayı ve ocak-haziran  dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi haziranda 2019'un aynı ayına kıyasla  yüzde 3,8 artışla 2,8 milyona ulaşırken, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 16,3 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi ise haziranda yıllık bazda yüzde 7 arttı ve  2,4 milyon tona yükseldi. Tüketim, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 8,7 artarak 13,4 milyon olarak hesaplandı.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri  ihracatı haziranda miktar bazında yüzde 40,3 artarak 2 milyon tona, değer bazında  da yüzde 24,3 artışla 1,3 milyar dolara yükseldi.

İhracat, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre  miktar bazında yüzde 11,3 azalarak 9,9 milyon tona, değer bazında yüzde 17  azalışla 6,8 milyar dolara geriledi.

İthalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde  59,8 artışla 1,4 milyon tona, değer bazında yüzde 27,8 artarak 940 milyon dolara  ulaştı.

İthalat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar  bazında yüzde 10,5 artışla 6,1 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 2,8  azalarak 4,8 milyar dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ilk yarısında yüzde  152,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 143,9 oldu.

ÜRETİM NORMALLEŞME ADIMLARIYLA YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ

Sektöre ilişkin değerlendirmeye göre, dünya genelinde ham çelik  üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 148 milyon tona,  yılın ilk yarısında yüzde 6 düşüşle 873 milyon tona geriledi.

Çin'in ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 1,4 artarak 499 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin normalleşme sürecinin etkisiyle  haziran ayında yeniden yükselişe geçti.

Söz konusu artış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde  yaşanan düşüşleri kapatmaya yetmese de yılın ikinci yarısı için geçen yıldan daha  iyi performans gösterilebileceği yönünde olumlu sinyaller verdi.




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