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Türkiye`nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış

10.08.2020 11:42

Son güncelleme : 10.08.2020 11:42
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, temmuzda Türkiye`nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artarak 185,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.



AA

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve sebze sektörünün ülke ekonomisine  katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ocak-temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  24 artışla 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı  gerçekleştirdiğini ifade eden Sin, bu yılın 7 ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze  İhracatçıları Birliği'nin ise yüzde 18 artışla 554,7 milyon dolarlık dış satıma  ulaştığını kaydetti.

Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi yaşandığını aktaran Sin,  "Temmuzda 181 bin 681 ton ürünü ihracat pazarlarına ulaştıran sektörümüz, geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 41 artarak Türkiye'ye 185,9 milyon dolar gelir  sağladı. Birliğimiz ise ise 62,9 ton ürün ihraç ederek 44,2 milyon dolar gelir  elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, temmuzda en çok kiraz ve vişne ihraç ettiklerini belirterek,  "Temmuzda 158,7 milyon dolarlık meyve, 20,6 milyon dolarlık sebze ihracatı  gerçekleştirdik. En çok ihraç ettiğimiz ürün yüzde 42 artış ve 77,5 milyon  dolarla kiraz-vişne oldu. Yüzde 83 artış ve 28,3 milyon dolarla şeftali ikinci,  yüzde 112 artış ve 18,8 milyon dolarla kayısı üçüncü sırada yer aldı."  ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarlarını Avrupa  Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu  vurgulayan Sin, temmuzda en fazla ihracatı Rusya'ya yaptıklarını bildirdi.

Rusya'ya 67 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Sin, şunları  kaydetti:

"Yüzde 52'lik artış yakaladığımız Rusya'nın ardından 44,7 milyon  dolarla Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'ya yönelik ihracatımızda ise  yüzde 41'lik artış elde ettik. Üçüncü sıradaki Irak'a ise yüzde 119'luk artışla  14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda ihracat performansında en  fazla artış kaydettiğimiz ülke yüzde 3 bin 167 artış ve 2,1 milyon dolarla  İspanya oldu. Bu ülkeyi yüzde 274 artış ve 1,9 milyon dolarla Fransa, yüzde 196  artış ve 3,1 milyon dolarla Hong Kong takip etti."




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