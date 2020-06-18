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UBS petrol tahminlerini yükseltti

18.06.2020 12:23

Son güncelleme : 18.06.2020 12:23
UBS, brent petrolü için tahminlerini yükseltti.



UBS, brent petrolü için Eylül sonu tahminini 32 dolar/varilden 40 dolar/varile ve Aralık sonu beklentisini 43 dolar/varilden 45 dolar/varil seviyesine çıkardı. 2021 sonu beklentisini ise 55 dolar/varil olarak ifade etti.

UBS yaptığı değerlendirmede 2020'nin ikinci yarısında ve 2021'de talebin altında arzın olduğu bir piyasa beklediklerini vurguladı.

Yapılan açıklamada Batı Teksas petrolünün brent petrolüne göre iskontosu için 3 dolar olan beklentinin 2 dolar/varile indirildiği de belirtildi.





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