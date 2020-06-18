UBS petrol tahminlerini yükseltti

BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.288.561
|% 9,98
|TSPOR
|8,05
|165.393.295
|% 9,97
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|DAGI
|5,24
|4.001.652
|% 9,85
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5541
|8,5970
|% -0,16
|Frank
|7,1933
|7,2366
|% 0,11
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,44
|Altın Gr.
|382
|383
|2,52
|Cumhuriyet
|2.487
|2.500
|13,90
|Tam
|2.552
|2.566
|14,30
|Yarım
|1.244
|1.254
|6,90
|Çeyrek
|624
|628
|3,50
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,04
|B. Petrol
|41,14
|41,14
|0,43
Seans Raporu
- 12:20TSPOR Yüzde 9.97 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 781, 712 adet işlem
- 12:18XU100 Endeks 112, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 7, 220.00 milyon TL de
- 12:18OZBAL Yüzde 8.19 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 936, 735 adet işlem
- 12:15TCELL Yüzde 9.55 oranında artışla 16.17 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 193, 001 adet işlem
- 12:14DAGI Yüzde 9.85 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 753, 054 adet işlem