İsviçre`nin en büyük bankası UBS, 2020 ilk çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırdı.
UBS`in ilk çeyrekte karı arttı
28.04.2020 08:49
Son güncelleme : 28.04.2020 08:49
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan UBS, ilk çeyrekte net 1,6 milyar dolar
kar etti. Banka daha önce yaptığı açıklamada ilk çeyrekte 1,5 milyar dolar kar etmesini beklediğini ifade etmişti.
İlk çeyrekte UBS'in faaliyet karı, kredi zararı harcamalarının ve faaliyet harcamalarının artmasına rağmen yüzde 10 yükseldi.
Vergi öncesi kar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 2 milyar dolar oldu.
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En Düşük
100.086
18:056,9952
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|Değişim
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|
|BANVT
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|
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|
|BMELK
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|897.719
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|
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|
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|
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|
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|% 3,00
|
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|
|ECILC
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|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
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|% 5,47
|
|GARAN
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|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6577
|8,7011
|% -0,00
|
|Frank
|7,1377
|7,1807
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-19,68
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.497
|-28,20
|
|Tam
|2.504
|2.558
|-28,90
|
|Yarım
|1.220
|1.251
|-14,10
|
|Çeyrek
|612
|625
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,04
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|B. Petrol
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