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Üç büyük İngiliz hava yolu şirketi karantina kararını yargıya taşıdı

12.06.2020 17:34

Son güncelleme : 12.06.2020 18:23
İngiltere’nin üç büyük uluslararası hava yolu şirketi British Airways, Ryanair ve EasyJet’in İngiliz hükümetinin yurt dışından gelen yolcuların iki hafta boyunca karantinada tutulması yönündeki uygulamasını yargıya taşıdığı bildirildi.



AA

İngiliz yayın kurumu BBC, British Airways, Ryanair ve EasyJet’in İngiliz hükümetinin corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelenlerin iki hafta karantinada tutulması yönündeki düzenlemeyi yargıya taşıdığını bildirdi.

İngiliz hükümetinin söz konusu düzenlemesine göre, İngiltere’ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebiliyor.

Düzenlemeye göre İngiltere’ye gelecek olan yolcuların iki hafta boyunca hangi adreste karantinada kalacaklarını, telefon numaraları ile birlikte  güvenlik güçlerine bildirmesi şartı da aranıyor.

Son dönemde ülkenin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, bu uygulamanın turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı.

İngiltere’nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi  Jason Holt ise iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük  darbe vuracağını söylemişti.




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