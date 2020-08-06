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`Ucuz altın satışlarına kanmayın` uyarısı!

06.08.2020 13:37

Son güncelleme : 06.08.2020 13:37
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, e-alışveriş yapanların değerinden düşük fiyata satışa sunulan ürünler konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek tüketicilere “Kar ettim derken zarara uğramayın” uyarısında bulundu.



AA

Bakal, AA muhabirine, elektronik alışveriş yapan birçok tüketicinin  mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek piyasa değeri standart olan ürünlerin  e-alışveriş sisteminde daha ucuzu bulunduğunda tüketicinin zafiyet gösterdiğini  dile getirdi. Son haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları nedeniyle internet  üzerinden "ucuz altın" arayışlarının yanlış olduğuna değinen Bakal, şöyle  konuştu:

"Tüketicinin karşısına çıkan cezbedici fiyatlar bazen hata yapmasına  sebep olabiliyor. Tüketici bugün 469 lira olan gram altını internette 430 liraya  görünce hemen almak istiyor. Fakat ağırlığı, kalitesi, gerçekliği konusunda şüphe  etmek gerekir. Çünkü ülkenin her yerinde fiyatı sabit olan bir ürünü daha ucuza  almak böyle kolay olamaz. Derneğimiz ve yönetimimizin ortak çağrısı, güvenli  e-alışveriş sitelerinin tercih edilmesi yönündedir. Bu sayede hem hızlı bir  alışveriş gerçekleştirirsiniz hem de zarar etmemiş, kandırılmamış olursunuz."

"ŞEFFAF KARGO GÜVEN VERİYOR"

Bakal, yaşanan dolandırıcılıkların güvenilir hizmet veren kurumları da  itibarsızlaştırmaya sürüklediğini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz işinizi dört dörtlük yapıyorsunuz fakat birileri tüketiciyi  dolandırdığı için siz de mağdur oluyorsunuz. Birçok güvenilir e-alışveriş sitesi  bu sebeple sahasında hizmet verirken zorlanıyor. Çözüm üretmek adına satılan  ürünü şeffaf kargoyla gönderen firma sayısı arttı. Çünkü şeffaf kargo güven  veriyor. Tüketici siparişini verdiği ürünü teslim almadan önce görerek bir nebze  de olsa rahatlıyor. Alışveriş yaparken site adresinin tam doğru olduğuna bakın.  Ödemelerde sanal kart kullanmaya çalışın. Sunucu sitenin güven damgasının  bulunmasına ve alışveriş esnasında onay verilen sözleşmenin dikkatle okunmasına  özen gösterin."

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet  üzerinden alışverişin artığını ifade eden Bakal, şunları kaydetti:

"Tüketici gördüğü, beğendiği ürünün kendisine gelmesini bekliyor.  e-alışverişte en büyük handikap bu. Görselini gördüğünüz ürünün size gelmemesi. Bu nedenle de güvenilir siteleri tercih etmek, e-alışverişte hayal kırıklığının  önüne geçecektir."




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