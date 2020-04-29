GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ucuz enerji ile Almanya`da yıllık enflasyon geriledi

29.04.2020 16:34

Son güncelleme : 29.04.2020 16:34
Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 0,8 oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede martta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, bu ay yüzde 0,8'e geriledi. Beklenti, enflasyonun yüzde 0,6'ya düşmesi yönündeydi.

Enflasyonun nisanda düşük kalmasında enerji fiyatlarındaki yüzde 5,8'lik azalış etkili olurken yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kaldı.

Gıda fiyatlarının nisanda yıllık bazda yüzde 4,8 artması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ve  yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:19101.736
Değişim :  1,02% |  1.028,44
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.736 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 1,43 41.581.743 % 10,00  
KFEIN 18,04 138.654.285 % 10,00  
GLRYH 9,46 2.610.298 % 10,00  
AVOD 2,75 138.199.493 % 10,00  
AYCES 25,30 1.148.608 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6547 8,6982 % 0,01  
Frank 7,1483 7,1914 % 0,15  
Riyal 1,8525 1,8618 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -6,58  
Altın Gr. 383 383 -1,03  
Cumhuriyet 2.454 2.511 -3,80  
Tam 2.518 2.573 -3,90  
Yarım 1.227 1.258 -1,90  
Çeyrek 615 629 -0,90  
Gümüş.Ons 15,20 15,23 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 24,45 24,45 1,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru