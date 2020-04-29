Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 0,8 oldu.
Ucuz enerji ile Almanya`da yıllık enflasyon geriledi
29.04.2020 16:34
Son güncelleme : 29.04.2020 16:34
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede martta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, bu ay yüzde 0,8'e geriledi. Beklenti, enflasyonun yüzde 0,6'ya düşmesi yönündeydi.
Enflasyonun nisanda düşük kalmasında enerji fiyatlarındaki yüzde 5,8'lik azalış etkili olurken yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro
Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kaldı.
Gıda fiyatlarının nisanda yıllık bazda yüzde 4,8 artması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi.
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