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Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı

22.05.2020 15:32

Son güncelleme : 22.05.2020 15:41
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, corona virüs sonrası dönemde ulusal varlık fonlarının ülke ekonomilerinde daha önemli bir yere sahip olacağını, 3 ila 5 yıl içinde fonların kritik yatırımlarda yer alacağını belirtti.



AA

Sönmez, CNBC'ye verdiği röportajda gelecek dönemde devlet  yatırımlarının arttığı ve bunların nasıl yönetildiği konusunun da önemli olduğu  bir döneme girileceğini vurguladı.

"TVF olarak geçen hafta kamu bankalarına 3 milyar dolar sermaye  artırımında görev aldık" diyen Sönmez, fonun bu zorlu süreçte önemli bir rol  üstlendiğini söyledi.

Sönmez, nisan ayında Meclis Genel Kurulunda kabul edilen geçen kanun  değişikliğinin de TVF'ye salgın sürecinde sermaye ya da nakit akışı sıkıntısı  yaşayan şirketlere ortak olma işlemlerinde muafiyetler sağladığını hatırlattı.

Bu sayede büyük ölçekli ve stratejik kurumlardan sermaye çıkışını  önleneceğine dikkati çeken Sönmez, corona virüs krizine karşı hızlı aksiyon  aldıklarını belirtti.

Yeni yasa değişikliğiyle TVF kamu yararına stratejik şirketlerin  kontrolünü tek başına ya da mevcut ortaklarla beraber alabilecek. Yasa ile  TVF’nin bir şirketi satın alması veya ortak olması işlemlerine, Sermaye Piyasası  Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinden muafiyet sağlanıyor.





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