Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu`nun yeni bir üretim kısıntısına hazırlandığına ilişkin haberlerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 33 doları aştı.
Üretim kısıntısı beklentileriyle petrol 33 doları aştı
03.04.2020 17:47
Son güncelleme : 03.04.2020 17:57
DHA
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 12.93 artışla 33.53 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 8.38 artışla 29.63 dolar
ile 30 dolara dayandı.
ABD'nin petrol sektörü düzenleyici kuruluşlarından Texas Railroad Yetkilisi Ryan Sitton, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi günü düzenleyeceği dijital toplantıya çağrılacak.
Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, dijital ortamda yapılması planlanan ve fiilen sona eren üretim kısıntısı anlaşmasını görüşmek üzere düzenlenmesi planlanan toplantının yapılmasına ilişkin girişimi Suudi Arabistan'ın başlattığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanmakta olan sorunlara çözüm çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump hafta ortasında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini söyledi.
Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü söyleyerek iki ülkenin fiyat savaşını "birkaç gün" içinde sonlandıracak bir anlaşmaya varacağını inandığını ifade etti.
17:4189.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -156,36
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:416,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0901
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:417,2434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:41347,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,13
|Açılış
|: 347,45
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|17.516.786
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|8.895.733
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.445.996
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.825
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.487.635
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.664.694
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,01
|289.824.646
|% -8,64
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|ULAS
|1,61
|6.010.671
|% -7,47
|
|PETKM
|3,42
|959.042.084
|% -1,16
|
|SASA
|8,40
|638.473.842
|% 9,66
|
|TUPRS
|85,05
|532.070.496
|% 2,90
|
|ASELS
|23,24
|512.561.246
|% 0,43
|
|GARAN
|7,53
|497.016.521
|% -0,92
|
|PETKM
|3,42
|959.042.084
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,01
|289.824.646
|% -8,64
|
|IHLGM
|1,00
|131.003.458
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|174.409.840
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,86
|259.937.451
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1585
|8,1994
|% -0,21
|
|Frank
|6,7999
|6,8408
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7718
|1,7807
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,69
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|33,24
|33,24
|3,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -412, 19 kaybederek (% -0.39 ) 106, 251
-
17:51XU100
Endeks 89, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 7, 448.00 milyon TL de
-
17:51PAPIL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 851, 248 adet işlem
-
17:50DAGHL
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 972, 096 adet işlem
-
17:49OZKGY
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 818, 545 adet işlem