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Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor

25.05.2020 10:11

Son güncelleme : 25.05.2020 10:11
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen alınan tedbirler eşliğinde ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde süt ve süt ürünleri ihracatı için Çin kapılarını açarken, Tayland`dan da Türk elması için izin çıktı." dedi.



AA

Pekcan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede,  Türkiye menşeli taze  meyve ürünlerinin Uzak Doğu'ya ihracatının başlatılabilmesi için 2003 yılında  Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yaş Meyve ve  Sebze İhracatçı Birlikleri ve üniversitelere bağlı araştırma enstitüleri  temsilcilerinden oluşan "Uzak Doğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme  Komitesi"nin kurulduğunu vurguladı.

Pekcan, komitenin bugüne kadarki çalışmaları neticesinde, 2011'de  Japonya'ya greyfurt, 2014'te limon, 2015'te Çin'e kiraz, 2018'de Seyşeller  Cumhuriyeti’ne turunçgil, üzüm, erik, nar, domates, hıyar, biber, patlıcan ve  marul ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını aktararak, geçen yıl Güney  Kore'ye kiraz ihracatının yapılabilmesi için izin çıktığını dile getirdi.

Gerek tarım ürünleri ihracatında alıcı ülke kriterlerinin geçerli  olması, gerekse zirai karantina ve gıda güvenliğine ilişkin tedbirler sebebiyle  bazı ülkelerin taze meyvelerin ithalat yasağını kaldırması sürecinin uzun zaman  alabildiğini ifade eden Pekcan, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen  alınan tedbirler eşliğinde ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına hız  verdik. Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım  ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz." diye konuştu.

“Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değil”

Son dönemde yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde Tayland'a taze  elma ihracatının önünün açıldığını anlatan Pekcan, "Satın almak için uzak  değilse, satmak için de uzak değildir dediğimiz Çin pazarı da kapılarını süt ve  süt ürünlerimiz için açtı." ifadesini kullandı.

Pekcan, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı için başlatılan çalışmaları  2015 sonrasında, özellikle de geçtiğimiz yıldan bu yana hızlandırdıklarını, bu  çalışmaların meyvelerini de geçtiğimiz günlerde aldıklarını söyledi. Çin tarafının söz konusu ürün ithalatı için Türk süt ve  süt ürünleri  sektörünün önde gelen 54 firmasına farklı ürün gamlarında yetki verdiğini  bildiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Çin, geçtiğimiz yıl dünyadaki tedarikçi ülkelerden 6 milyar dolar  değerinde süt ve süt ürünü ithalatı gerçekleştirdi. Bu dönemde yaklaşık 364  milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz için önemli ve büyük bir pazar  olan Çin'e yönelik yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vermesi bizi son derece memnun  etti. Dünyadaki en üst standartlarda üretim yapan firmalarımızın da bu fırsatı en  iyi şekilde değerlendireceğine eminim. Ticaret Bakanlığı olarak dünya geneline  yayılan ticaret müşavirliklerimizle firmalarımızın hem dünya pazarlarında yer  bulmaları hem de pazar paylarını artırmaları için canla başla çalışmaya devam  edeceğiz."

Bakan Pekcan, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracat izninin alınmasının  yanı sıra turunçgiller, nar, incir, elma ve üzüm ürünleri için de başvurularda  bulunulduğunu, Çin makamlarınca incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Taylandlılar Türk elmasının tadına bakacak

Bakan Pekcan, Türkiye'den Tayland’a taze elma ihraç edilebilmesine  ilişkin yürütülen çalışmaların da başarıyla sonuçlandığını belirterek, 22 Nisan  itibarıyla gerekli prosedürler tamamlanıp Türkiye'den Tayland'a taze elma  ihracatının önündeki engellerin tamamen kaldırıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra söz konusu ülkeye patates, kiraz, üzüm, armut, çilek  ve mandarin ürünleri ihracatı için de başvuruda bulunduklarını anlatan Pekcan, bu  ürünlere ilişkin olarak Tayland makamlarının incelemelerinin devam ettiğini,  ürünlerin bu pazarda yer bulabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Japonya'ya kiraz ihracatında sona gelindi

Bakan Pekcan, ''Japonya, ABD, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi  ülkelere yönelik yaş meyve ürünleri ihracatının başlatılmasına ilişkin yapılan  başvurular kapsamındaki çalışmalara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili  ülkelerdeki ticaret müşavirlikleriyle ile koordineli olarak devam ediyoruz.''  dedi.

Bu çerçevede, Japonya’ya greyfurt ve limon ihracatı izninin  alınmasının yanı sıra kiraz ihracatında da son aşamaya gelindiğini dile getiren  Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Japon bitki karantina uzmanlarınca 31 Mayıs-12 Haziran  tarihleri arasında ülkemize yapılması planlanan teknik ziyaret, Kovid-19  salgınından ötürü ertelendi. Süreci yakından takip ediyoruz. Ayrıca kiraz  haricinde Japonya'ya portakal ve mandarin ürünleri ihracatının başlatılmasına  yönelik çalışmalarımız da var. Yakın zamanda bu girişimlerimizin de olumlu  neticelenmesini bekliyoruz. Aynı şekilde başvurularını daha evvel yaptığımız  Japonya'ya nar ve Bursa siyah inciri ihracatı için süreci de yakından takip  ediyoruz."

Filipinler, ABD, Vietnam ve Avustralya'ya başvurular

Bakan Pekcan, Güney Kore'ye de kiraz haricinde nar ve turunçgil  ürünlerinde başvuruların yapıldığına işaret ederek, kiraz için alınan izin  kapsamında ihracat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam  ettiğini, greyfurt ve limona ilişkin ihracat izinlerinin de önümüzdeki dönemde  alınmasının beklendiğini bildirdi.

Tüm bu girişimlerin yanı sıra, Filipinler’e elma, turunçgil, domates,  hıyar, kiraz, şeftali, armut, üzüm, nar, Trabzon hurması, kayısı ve yeşil biber  için başvurularda bulunulduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Elmada son aşamaya geldik, eylülde Filipinli bitki karantina  uzmanlarınca ülkemize yapılması planlanan teknik ziyaret sonrasında olumlu  neticeler almayı bekliyoruz. Vietnam'a elma, kayısı, taze incir, turunçgil,  Avustralya'ya turunçgil, üzüm, kiraz, nar, ABD'ye incir, nar, kiraz, şeftali,  biber, domates ve kavun ihracatı için başvuruda bulunuldu. Tüm bu ürünlere  ilişkin incelemeler ve çalışmalar devam ediyor."

Kanatlı eti ve yumurta ihracatı çalışmaları hız kazandı

Hayvansal ürün ihracatına da değinen Pekcan, Çin'e kanatlı eti  ihracatı gerçekleştirilebilmesine yönelik sürecin de son aşamaya geldiğini  bildirerek, kanatlı sektörünün Güney Kore ve  Singapur'a, yumurta sektörünün de  Hong Kong pazarına açılım sağlayabilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam  ettiğini söyledi.

Pekcan, "Ayrıca, geçtiğimiz nisan ayı içerisinde, Singapur Gıda  İdaresi tarafından ticaret müşavirliğimize ülkemizde konserve edilmiş/ısıl işlem  ile paketlenmiş et ile yumurta ürünleri üreten işletmelerinin akreditasyonlarının  aranan koşullara uymaları halinde kabul edileceği bildirildi. Söz konusu uygulama  sayesinde, Singapur'a bu ürünlerde ihracatımızın kolaylaşacağı ve akreditasyon  süreçlerinin kısalacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, tarım ürünlerinin ihracatında pazar çeşitliliğinin  sağlanması ve uzak coğrafyalardaki pazar payının artırılması noktasında yeni  pazar açılımı çalışmalarına önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceklerini sözlerine  ekledi.





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