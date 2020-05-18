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VakıfBank, Katar`da bankacılık lisansı aldı

18.05.2020 13:20

Son güncelleme : 18.05.2020 13:20
VakıfBank`ın bankacılık faaliyetleri yürütmek üzere Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi`ne (QFCRA) yaptığı lisans başvurusu onaylandı.



AA

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bölgesinde her geçen gün daha güçlü bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, banka yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, yurt dışı  faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu karar doğrultusunda daha önce Çin ve Katar'da temsilcilik ofisi  açmayı planladıklarını duyurduklarını anımsatan Üstünsalih, "Katar'da temsilcilik  açılmasıyla ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar'da yapılan tüm başvurular olumlu  sonuçlanmış ve bankamız Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk  bankası olmuştur. Amacımız pandemi sonrası Çin'de de gerekli başvuruları  hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmektir." değerlendirmelerini  yaptı.

Üstünsalih, yurt dışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn şubeleri  aracılığıyla hizmet verdiklerine işaret ederek, bu şubelere ek olarak genel müdürlüğü Viyana'da bulunan "VakıfBank International AG" isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunu aktardı.

Bu iştiraklerinin de Almanya ve Avusturya'daki şubeleri aracılığıyla hizmet verdiğini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Ülkemizin milli menfaatleriyle uyumlu bir şekilde yurt dışında  faaliyet gösteren Türk müteşebbisinin ve iş adamının yanındaki güç olarak yurt  dışı faaliyetlerimizi artırıyoruz. Katar temsilciliğimiz bu zincirin dördüncü  halkası olmuştur. Kısa bir süre içinde Çin temsilciliğimizin de açılmasıyla  zincire bir halka daha eklenecektir. Gerek uluslararası sermaye piyasalarında  gerçekleştirdiğimiz işlemlerle gerekse büyüyen yurt dışı organizasyonumuzla  VakıfBank marka değerinin küresel seviyede yükseleceğine yürekten  inanıyorum."






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