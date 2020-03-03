Vakıfbank ile Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin protokol imzalandı. Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine tüm kartlarda yüzde 1,05 kredi kartı komisyonu uygulayacak. Söz konusu uygulama, 2 Mart 2020 itibarıyla geçerli olacak.
Vakıfbank ile PÜİS arasında protokol imzalandı
03.03.2020 14:40
Son güncelleme : 03.03.2020 14:40
AA
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine tüm kartlarda yüzde 1,05 kredi kartı komisyonu uygulayacak. Söz konusu uygulama, 2 Mart 2020 itibarıyla geçerli olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, şunları kaydetti:
"Bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için sendikamız 2 yıl önce çalışmalara başladı ve 2018'in eylül ayında ilk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. Ziraat Bankası ile 2 yıl önce başlayan bu iş birliğimiz devam ediyor. Bu süreçte diğer bankalarla da görüşmelerimiz sürdü. En son 25 Şubat'ta eski İçişleri Bakanı ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'yu ziyaret ederek talebimizi ilettik ve nihayet Vakıfbank'la da bir protokol imzaladık."
14:24110.233
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 2.923,57
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:246,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:246,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:24319,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,39
|Açılış
|: 319,33
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,48
|26.630.910
|% 16,84
|
|SONME
|6,11
|5.312.369
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.457.369
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,03
|1.903.711
|% 14,64
|
|GLBMD
|2,54
|1.553.429
|% 13,39
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|6.984.481
|% -5,95
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,88
|9.289.463
|% -4,70
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|THYAO
|12,09
|625.203.946
|% 2,46
|
|ASELS
|29,24
|536.618.284
|% 3,54
|
|GARAN
|10,04
|416.091.768
|% 4,91
|
|KARSN
|1,89
|272.967.154
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|239.929.606
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|272.967.154
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|177.089.317
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|129.737.348
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|239.929.606
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,81
|66.711.922
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9002
|7,9398
|% 0,76
|
|Frank
|6,4495
|6,4883
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6479
|1,6562
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|16,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.108
|2.160
|3,13
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|1,51
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,48
|53,48
|1,58
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:34SEKUR
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 685, 812 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2660, 54 artarak (% 2.63 ) 103, 774
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, GUSGR, KERVN, BALAT, EGCYO, SKTAS, KSTUR, LKMNH, DARDL
-
14:33
PARSN, EUKYO, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:33
ALARK, ALYAG, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında