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Vakıfbank ile PÜİS arasında protokol imzalandı

03.03.2020 14:40

Son güncelleme : 03.03.2020 14:40
Vakıfbank ile Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin protokol imzalandı. Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine tüm kartlarda yüzde 1,05 kredi kartı komisyonu uygulayacak. Söz konusu uygulama, 2 Mart 2020 itibarıyla geçerli olacak.



AA

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine tüm kartlarda yüzde 1,05 kredi kartı komisyonu uygulayacak. Söz konusu  uygulama, 2 Mart 2020 itibarıyla geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş,  şunları kaydetti:

"Bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi  kartı komisyonlarının indirilmesi için sendikamız 2 yıl önce çalışmalara başladı  ve 2018'in eylül ayında ilk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile  imzaladık. Ziraat Bankası ile 2 yıl önce başlayan bu iş birliğimiz devam ediyor.  Bu süreçte diğer bankalarla da görüşmelerimiz sürdü. En son 25 Şubat'ta eski  İçişleri Bakanı ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'yu  ziyaret ederek talebimizi ilettik ve nihayet Vakıfbank'la da bir protokol  imzaladık."




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